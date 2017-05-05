Ambientalista sugere caixas secas nos municípios do Rio Jucu

Vazão do Rio Jucu está abaixo da média histórica Crédito: Fernando Madeira A Gazeta

O nível do Rio Jucu, responsável pelo abastecimento de água de 60% da Grande Vitória, vem caindo a cada ano. Nesta primeira semana de maio, a vazão está em 7.155 litros por segundo, número bem abaixo da medição histórica, que é de 22.630 litros por segundo. O desmatamento e a poluição são alguns dos fatores que vêm contribuindo para a redução do manancial. Para o ambientalista Eduardo Pignaton, uma solução a curto prazo para minimizar esse problema seria a construção de caixas secas nas estradas vicinais.

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As caixas secas são reservatórios construídos, nas margens das estradas para captar água da chuva. Segundo Pignaton, esses reservatórios podem armazenar até quatro mil metros cúbicos de água. Com isso, ela encharca o solo e volta para o rio.

“Caixa seca é um recurso barato, todas as prefeituras têm retroescavadeira. Era necessário que o Idaf colocasse isso como programa prioritário. Se existe uma estrada, ela deve ter caixa seca porque as próximas chuvas vão encher os buracos e essa água vai infiltrar. Se não, não tem jeito, não existe rio sem água”, disse.

O ambientalista destaca que a situação do Rio Jucu e de outros mananciais do Estado pode ficar ainda pior durante o inverno, porque as chuvas são mais escassas.

CESAN

A Cesan, por nota, informou que a vazão atual do Rio Jucu permite o abastecimento normal à população. Disse também que não descarta retornar com o rodízio no abastecimento de água. A Cesan pede que a população evite o desperdício e faça o consumo racional da água.

CAIXAS SECAS

Sobre a abertura de caixas secas nas estradas, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) informou que é responsável pelo licenciamento ambiental apenas de obras vinculadas ao programa Caminhos do Campo, da Seag. Nesse processo, uma das exigências é a contemplação de sistema para drenagem (que pode ser por caixas secas ou outras formas).

PASTA DO MEIO AMBIENTE