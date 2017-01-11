Neste mês de janeiro, a tradutora Suzana Lordelo Braga, de 24 anos, marca presença na orla da Praia da Costa, em Vila Velha, nas manhãs de terça e quinta. No entanto, a moça não vai em busca de mar e sol. Com mochila nas costas e um carrinho de supermercado cheio de livros, ela implantou uma biblioteca pública nas areias da praia, que empresta diversas obras para qualquer pessoa.

A jovem conta que decidiu pela iniciativa porque queria oferecer alternativas gratuitas de leituras para quem passa pela orla. Suzana conta que, como o acesso a livros é difícil, já que são bens de consumo de elevado valor, e as opções de bibliotecas são bem limitadas, ela decidiu emprestar os cerca de 120 obras que arrecadou em dezembro do ano passado.

Your browser does not support the audio element. Amantes da Leitura ganham biblioteca nas areias da Praia da Costa

Suzana explica que escolheu a praia para realizar o projeto porque o local é um ambiente democrático, frequentado por pessoas de todas as origens e classes sociais. “Eu achei que seria legal ser na praia porque, assim, eu consigo ter acesso a todas as comunidades. Às vezes, aquela pessoa que está na periferia fica distante do acesso a esses serviços. Mas a praia é para todos”, disse.

O trabalho feito pela tradutora é voluntário e, atualmente, ela tem se esforçado bastante para conseguir carregar todos os livros que expõe em uma tenda na praia para poder ajudar as pessoas a adquirirem o hábito da leitura.

“O espaço está aberto para quem quiser doar e pegar livros. Eu já estou em um nível em que não estou conseguindo carregar direito, porque eu não tenho carro, então eu carrego no carrinho de supermercado. É um pouco complicado ir da minha casa até a praia. Mas, mesmo assim, quanto mais, melhor”, contou.

Local e dia

A biblioteca funciona em uma tenda instalada na orla da Praia da Costa, próximo ao cruzamento entre a Avenida Antônio Gil Veloso com a Rua Pernambuco, às terças e quintas, de 9h30 às 17h30, com pausa para almoço. Para pegar um livro emprestado, o interessado deve fazer um cadastro. O empréstimo é de uma semana.