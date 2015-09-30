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SUSPEITA DE CORRUPÇÃO E OUTROS CRIMES

Alvo da Operação Canudal, prefeito de Vargem Alta é afastado do cargo pela Justiça

Além de João Dias Bosco, o Bosquinho, decisão também afasta o presidente da Câmara, vereador Luciano Quintino, mais outro parlamentar municipal, dois secretários do Executivo e cinco servidores

Publicado em 30 de Setembro de 2015 às 10:35

Publicado em 

30 set 2015 às 10:35
Atualizada às 13h
A Justiça decretou o afastamento do prefeito João Dias Bosco, o Bosquinho (PSB), de Vargem Alta, no Sul do Estado. Essa informação é do promotor público Sérgio Werner, chefe do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que deflagrou a operação Operação Canudal nesta quarta-feira (30). Em um trabalho conjunto com o Núcleo de Investigação da Polícia Militar, promotores Gaeco investigam suspeitas de corrupção ativa e passiva, peculato, formação de quadrilha, fraude à licitação, tráfico de influência, entre outros crimes.
Além de Bosquinho, o presidente da Câmara, vereador Luciano Quintino (SDD), outro parlamentar municipal, dois secretários do Executivo e cinco servidores da prefeitura, também foram afastados de suas funções. Por conta da decisão judicial, o vice-prefeito Cláudio Pazetto (PR) assume a administração do município. A assessoria do prefeito afastado ainda vai se pronunciar sobre o assunto.
Ouça as informações de Diony Silva 
Flash 02 - Diony Silva - 30-09-15
Os secretários afastados são Indon Solles Demartini, da pasta de Obras,Serviços Urbanos e Interior, e Daniel Gomes de Moraes, da Agricultura. Por conta da decisão judicial, o vice-prefeito Cláudio Pazetto (PR) assume a administração do município.  
O Gaeco cumpre 28 mandados de busca e apreensão na Prefeitura, na Câmara, além de empresas e residências. Cinco empresas do ramo de construção civil, pavimentação e auto-peças são investigadas. Houve apreensão de HDs de computadores e documentos. Todo o material apreendido será analisado por promotores públicos. O MPES informou que não foram solicitados mandados de prisão. 
Os mandados de busca e apreensão foram deferidos pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). A operação, batizada de "Canudal", é em referência a um monte mais elevado do município.
A ação começou às 6h. As investigações são conduzidas por um procurador de Justiça e seis promotores de Justiça. Atuam na operação 75 Policiais Militares e 4 servidores da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). 
Após o cumprimento dos mandados, membros do MPES iniciarão a análise dos documentos e dados apreendidos e tomarão declarações dos investigados, testemunhas e informantes.
Arma apreendida
Bosquinho, teve uma arma apreendida pela polícia na casa dele. O prefeito foi até a delegacia do município para prestar depoimento. Ele permaneceu 15 minutos no local e foi liberado. A assessoria de comunicação do socialista informou que a arma encontrada é uma peça de coleção.
Com informações de Diony Silva

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