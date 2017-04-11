O senador do Espírito Santo Ricardo Ferraço (PSDB) está na lista de autoridades contra as quais o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de inquérito. Agora, ele passa a ser investigado na operação. Delatores afirmam que o senador capixaba teve a campanha financiada por dinheiro de caixa dois. O parlamentar nega e afirma que processar judicialmente os delatores do processo no Supremo.

Além disso, o ministro também pediu abertura de inquérito contra nove ministros do governo Michel Temer, 29 senadores e 42 deputados federais, entre eles os presidentes da Câmara e do Senado, como mostram 83 decisões do magistrado do STF, obtidas e divulgadas na tarde desta terça-feira pelo site do jornal "O Estado de S. Paulo".

Your browser does not support the audio element. Alvo da lava Jato, Ricardo Ferraço nega caixa dois afirma que vai processar delatores

O pedido de inquérito contra Ferraço foi feito por conta de declarações dos executivos da Odebrecht Sérgio Luiz Neves e Benedicto Júnior. Eles contaram ter pago caixa dois de R$ 400 mil para a campanha do capixaba ao Senado em 2010 por meio do setor de operações estruturadas da construtora. À época, Ferraço era filiado ao PMDB, partido pelo qual disputou a eleição. O beneficiário, segundo as delações, foi identificado pelo codinome “Duro”.

No texto em que determina a abertura do inquérito, o ministro Fachin cita que “relatam esses colaboradores o pagamento de vantagens não contabilizadas no âmbito da campanha eleitoral de Ricardo Ferraço ao Senado Federal, no ano de 2010. Esclarecem que teriam sido pagos R$ 400.000,00, por meio do Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht, sendo o beneficiário identificado com o apelido de 'Duro'”.

Pelo processo, a conduta descrita amolda-se, em tese, à figura típica contida no art. 350 do Código Eleitoral. O artigo trata de falsidade ideológica, ou seja "omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais".

Por meio da assessoria, o senador Ricardo Ferraço declarou que foi com absoluta perplexidade e indignação que recebeu a informação de que o nome dele está incluído na lista de Fachin. Ele afirma ainda que toda a campanha dele foi declarada e que se pode constatar na prestação de contas no TSE que a empresa não foi doadora.

O senador também alega que nunca tratou qualquer assunto com as pessoas citadas no processo e tampouco autorizou que alguém tratasse. Por fim, Ferraço diz que vai acionar judicialmente as pessoas responsáveis pelas acusações a quem o senador chamou de mentirosos, na nota enviada à Rádio CBN.