Alunos surdos ficam sem intérpretes em mestrado na Ufes

O aprendizado de dois estudantes de mestrado em Educação na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está comprometido porque eles são deficientes auditivos. Eles não têm assegurada a participação de intérpretes em libras na sala de aula. A denúncia deles inclusive fez com que o Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) enviasse uma recomendação ao reitor da instituição de ensino para garantir a assistência adequada aos estudantes.Os alunos relataram ao órgão federal que quando iniciaram o curso, no primeiro semestre do ano passado, contavam com o auxílio de dois intérpretes, mas durante o ano um deles foi afastado. Agora, em 2015, este único intérprete não comparecia às aulas com assiduidade. Em dois meses, ele só teria aparecido por duas vezes, segundo os estudantes. Com isso, eles afirmaram que precisam aprender praticamente tudo sozinhos, pois não conseguem acompanhar o conteúdo das aulas.

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Os mestrandos tentaram resolver o problema administrativamente, na coordenação do curso de mestrado e no departamento de pessoal da universidade, para tentar remanejar outros intérpretes da Ufes, mas não conseguiram uma solução. Por isso, o Ministério Público recomendou que pelo menos mais um intérprete em libras seja designado para atuar no curso, com carga horária de oito horas diárias, para que haja sempre dois intérpretes nas aulas.

A procuradora regional dos Direitos do Cidadão, Elisandra Olímpio, autora da recomendação, deu um prazo de 20 dias para que a Ufes tome as providências. Esse prazo se encerra na primeira semana de julho. Ela diz que a legislação prevê a garantia dos intérpretes.

“Esses alunos não têm acesso de forma integral, plena, em igualdade de condições, como a Constituição Federal, os tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte, as leis federais, que garantem o acesso pleno, integral e não discriminatório aos portadores de deficiência. Isso não é um favor que a universidade faz. É um direito que a eles assiste, os alunos. E o que na verdade está acontecendo, é que eles estão sendo discriminados perante os demais alunos. A universidade, se por um lado garantiu o acesso à vaga, ela está tirando, de outra forma, ao negar esse acesso pleno, com a concessão dos intérpretes, porque eles ficam totalmente perdidos na aula, não conseguem acompanhar como os demais alunos”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Intérprete no segundo semestre

Por nota, a Reitoria da Ufes informou que já foi designada uma outra servidora, intérprete de libras, para atender aos alunos surdos do curso de mestrado em Educação. Ela passará a atuar no mestrado a partir do segundo semestre letivo de 2015.