Pais relataram que receberam livro mofado Crédito: Ouvinte / CBN

Alunos da escola municipal Eber Louzada, de Jardim da Penha, receberam livros com cheiro de mofo, rasgados e cheios de rabiscos. Esse é o relato de alguns pais que entraram em contato com CBN. O livro é o de matemática e isso teria ocorrido com alunos do 6º ano.

Your browser does not support the audio element. Alunos recebem livros mofados em Jardim da Penha, Vitória

A dona de casa Daniela Vieira é uma das mães de alunos prejudicados. Ela disse que ficou indignada quando a filha mostrou o material.

"Na hora que ela me mostrou o livro, o livro estava mofado, estava enferrujado. Parecia que ele tinha caído em uma água suja. Você folheava o livro e subia aquele cheiro de mofo", reclama.

A subsecretária de Gestão Pedagógica da Secretaria de Educação de Vitória, Janine Mattar, explicou que os livros didáticos são encaminhados pelo Ministério da Educação e utilizados por três anos por alunos diferentes, que precisam devolver o material ao final do ano.

"O convite que a gente tem feito é que as famílias e os próprios alunos tenham cuidado com esse objeto público de uso coletivo. Se eu de fato não cuidar bem dele, no ano seguinte eu posso também receber um livro que alguém não cuidou bem dele", adverte.

Segundo a subsecretária, cerca de 5% dos livros didáticos da escola em Jardim da Penha apresentaram problemas de conservação. Esse material já está em seu terceiro ano de uso. Ela disse que a Prefeitura já fez o pedido para que o MEC envie novos livros e que espera que essa reposição aconteça até abril.