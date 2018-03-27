Uma manifestação de estudantes da escola estadual Aristóbulo Barbosa Leão parou o trânsito de duas avenidas movimentadas do município da Serra, na manhã desta terça-feira (27). O protesto durou mais de três horas. Os manifestantes denunciavam os problemas na estrutura da escola, reclamando que o colégio não tem ventiladores e nem água gelada. Cerca de 270 alunos fecharam todos os cruzamentos da avenida Norte Sul com a ES 010, na altura de Jardim Limoeiro, na Serra.

Your browser does not support the audio element. Alunos protestam por falta de ventiladores em escola na Serra

O protesto começou às 7h da manhã. Durante o ato, parte do grupo chegou a brigar com motoristas e um dos manifestantes quebrou o vidro de um ônibus Transcol.

Uma das estudantes do 3° ano da escola, Marcelina Oliveira, de 17 anos, afirmou que os alunos estão cansados, e que muitos deles passam mal por causa do calor na escola. "Tem alunos que estão desmaiando, passando multo mal. Ninguém aguenta subir lá para o terceiro andar. Não tem um ventilador dentro da sala de aula. Tem muito aluno desmaiando", relatou.

Mesmo com a presença da Guarda Municipal e da Polícia Militar, o protesto teve muita confusão. Um manifestante chegou a quebrar o vidro de um ônibus Transcol que tentou furar o bloqueio. O grupo alegou que a cobradora jogou água nos alunos. Uma passageira de um dos ônibus que ficaram presos no enorme congestionamento que se formou, a técnica de enfermagem Suerlan Garcia também foi quase agredida. Ela trabalhou a madrugada inteira em um hospital e voltava para casa. Cansada de ficar parada no ônibus, ela desceu andando. Alegando que a passageira fez gestos obscenos para os alunos, manifestantes foram atrás e ameaçaram bater nela, sendo necessária a intervenção de agentes da Guarda.

A técnica de enfermagem ficou revoltada. "Começaram a me xingar, me ofender de gorda e tudo mais. Vieram para me bater. Tem uma grande ali (aluna) que me peitou. Eu me sinto um lixo. Trabalhei a noite toda cuidando da vida dos outros. E agora meu filho está em casa me esperando chegar", reclamou.