Alunos participam da gestão escolar no Espírito Santo

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A Secretaria de Estado da Educação concluiu nesta terça-feira (12) o primeiro ciclo do Jovem de Futuro, programa em que estudantes de ensino médio participam da gestão escolar.

O projeto, executado em parceria com o Instituto Unibanco, tem o objetivo de reduzir a evasão escolar. O Jovem do Futuro começou em 2015 em 143 escolas, com mais de 72 mil estudantes fazendo parte do projeto, participando das discussões sobre os problemas e atividades das escolas.

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A Sedu quer que toda a rede pública de Ensino Médio seja contemplada com o projeto até o final de 2018. Só em 2017, outras 66 unidades escolares entraram no programa, em 71 cidades, alcançando 100 mil estudantes.

O superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques, explicou que o programa capacita educadores por três anos para dialogar com estudantes.

"Ao longo de três anos, é uma agenda intensa de assistência técnica, de formação de todos os diretores e coordenadores pedagógicos de cada escola, de todos os servidores, de diálogo dom o jovem, seminários de gestão com a juventude", contou.

Uma das alunas participantes é a Beatriz Sant'anna, do 4° ano do curso técnico de eletrotécnica de uma escola estadual de Vitória. Ela desenvolveu no colégio um projeto de conscientização para que o aluno preserve o patrimônio escolar.

O principal diferencial do Jovens de Futuro, segundo Beatriz, foi criar um maior sentimento de pertencimento do estudante.

"Esse projeto mostra que os diretores estão nos dando ouvidos. Porque você pode gritar, esbravejar dentro da escola que se ninguém te escutar não vai valer de nada. E a mudança desse projeto foi isso", comentou.