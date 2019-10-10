Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Tristeza

Alunos homenageiam professor que morreu atingido por bobina em Vila Velha

Mauro Celso Azevedo Guimarães dava aula de História na Escola Municipal Gil Bernardes, em Alvorada

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 16:11

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

10 out 2019 às 16:11
Alunos da Escola Municipal Gil Bernardes, em Alvorada, Vila Velha, homenagearam o professor Mauro Celso Azevedo Guimarães Crédito: Caique Verli
Alunos da Escola Municipal Gil Bernardes, em Alvorada, Vila Velha, homenagearam o professor Mauro Celso Azevedo Guimarães, morto após ser atingido por uma bobina de aço que despencou de uma carreta. Mauro dava aula de História à tarde e à noite na escola.
Comoção marca despedida de professor morto após ser atingido por bobina de aço
O grupo de alunos colou mensagens na parede do colégio e em frente à casa onde ele morava, demonstrando carinho e respeito pela vítima do acidente.
Alunos da Escola Municipal Gil Bernardes, em Alvorada, Vila Velha, homenagearam o professor Mauro Celso Azevedo Guimarães Crédito: Caique Verli
"Mauro, todos nós te amamos", diz um dos recados. "Mauro, você sempre será uma pessoa alegre, brincalhão. Vai ficar na nossa história", escreveu outro aluno.
Por luto, a escola Gil Bernardes não vai abrir nesta quinta-feira (10).
"Os alunos e colegas de trabalho estão todos muito arrasados. Todo mundo falava muito bem dele", comentou o professor Josia Augusto de Souza e colega de trabalho de Mauro.
Primo de professor morto em acidente desabafa: "Falta fiscalização"
"Esperava pra almoçar, mas ele não chegou", desabafa pai de professor
"Absurdo", diz delegado sobre acidente que matou professor em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados