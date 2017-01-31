O resultado da Chamada Pública Escolar - novo sistema de matrícula online nas escolas públicas do Estado - gerou confusão entre pais e a Secretaria Estadual de Educação (Sedu). O resultado saiu na segunda-feira (30), porém muitos pais não conseguiram alocar os filhos nas instituições em que deixaram como opções no cadastro. Muitos estão sem saber em qual escola o filho vai estudar.

A pré-matrícula ocorreu entre os dias 26 de dezembro e 06 de janeiro, de acordo com a Sedu. Foram oferecidas até cinco escolas como opção, mas cerca de 5% dos alunos não conseguiram nenhuma. Foi o caso da recepcionista Elci Barreto, de 44 anos, moradora da Praia do Canto. Ela fez o cadastro do filho Isaac, de 16 anos, escolhendo três escolas, levando em conta que ele trabalha próximo de casa.

Your browser does not support the audio element. Alunos ficam sem vagas em escolas públicas do Estado e pais ficam revoltados

“Acessei o site e constou que ele não foi alocado. E ele faz menor aprendiz, por isso estou preocupada porque ele precisa ir em casa. Fora que ele também pode ser alocado em uma escola onde fica mais difícil ele ir estudar”, acrescentou.

Uma outra mãe que está nessa situação é a dona de casa Michele Pozzatti Auer, de 38 anos, mãe de Nathany Vitória, de 14. A filha estudava em uma escola municipal, e como agora ingressa no ensino médio, necessita de vaga em escola estadual.

“Além da minha filha, outros 33 alunos da turma dela, que estudavam na Escola Municipal de Ensino Fundamental Iolanda Schneider, não conseguiram em nenhuma escola. Tentei vaga para as escolas estaduais Hilda Miranda (Porto Canoa), Francisco Peixoto (Serra Dourada), Cizenando Pechinxa (Barcelona), Renato Pacheco (Jardim Camburi) e Clóvis Borges Miguel (Serra Sede). Selecionamos cinco escolas e minha filha não foi locada em nenhuma”, disse.

A Sedu informou, posteriormente, que Nathany estudará na escola Aristóbulo Barbosa Leão, em Jardim Limoeiro, na Serra, nenhuma das opções escolhidas.

Não alocados

A subsecretária de educação, Andressa Rocha, explica que realmente houve problemas. O motivo, no entanto, são vários, como a escolha dos pais por escolas concorridas, onde não há vagas disponíveis, falta de conclusão do cadastro, perda da senha de acesso fornecida na pré-matrícula e pais que não fizeram o cadastro no prazo estabelecido.

“No caso dos alunos que solicitaram vagas e aparece no sistema como 'não alocados' até sexta-feira (3) vamos resolver. Estamos resolvendo tudo pelo sistema para que nenhum pai fique em fila”, explica.