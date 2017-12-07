Alunos encaram desafio de criar jogo para celular em 3 dias

Alunos desenvolvem jogos para celular no Vasco Coutinho Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Os alunos do curso de Programação de Jogos Digitais, do Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho, estão participando de um evento que propõe o desafio de desenvolver um jogo para celular em apenas três dias. O Ceet Game Jam termina nesta sexta-feira (8). Depois de prontos, os jogos vão ficar disponíveis na Google Play para qualquer pessoa que tenha celular Android.

Essa já é a quinta edição do Game Jam. Nesta quinta-feira (7), o clima era de empolgação entre os 25 estudantes que participam do evento. Os alunos dizem que o desafio é uma oportunidade para eles colocarem em prática o que aprendem no curso, desenvolverem um projeto do interesse deles e já começarem a criar um portfólio para o momento em que forem buscar um emprego.

André Barreto está desenvolvendo um jogo na Game Jam Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Para o estudante André Barreto, de 22 anos, o Game Jam agrega valor ao currículo de quem vai em busca de trabalho. “Quando alguém está procurando possíveis candidatos para um emprego, ele vai querer saber mais do profissional. Se o empregador olha duas pessoas formadas no mesmo curso, uma que tem apenas a formação e a outra que, além disso, fez um monte de jogos e outros projetos, isso é um atrativo diferencial.”

O ex-aluno do curso de Programação de Jogos Digitais do Vasco Coutinho, Rômulo Leal, de 20 anos, fez questão de participar da Game Jam. Ele aponta que uma das vantagens do evento é dar aos alunos a liberdade de desenvolver projetos que sejam interessantes para eles. “O Jam é um local muito bom para desenvolver ideias. O pessoal está com energia, tem que fazer tudo rapidamente. Às vezes, a gente pega uma ideia simples, mas que é boa.”

Rômulo Leal é ex-aluno do curso de Programação de Jogos Digitais e participou do Game Jam Crédito: Rafael Monteiro de Barros

O Game Jam oferece um tema a partir do qual os estudantes devem desenvolver os jogos. O tema desta quinta edição do desafio é 'wave', que significa onda, em inglês. A partir disso, os estudantes têm que desenvolver os jogos. Entre os games produzidos, está um que conta a história de um homem que está preso em um navio à deriva e tem a missão de deixar a embarcação. Também há jogos mais lúdicos, como o de uma formiga que surfa ondas em cima de uma folha e tem que desviar de obstáculos.

O professor Fabiano de Paula explica que o evento pode colaborar na formação dos estudantes, simulando o ambiente que eles encontrarão no mercado de trabalho. “Eles têm a possibilidade de, em um curto espaço de tempo, validar um projeto de jogo que, futuramente, eles podem vender. Também é um momento de simular o ambiente de uma empresa. Eles trabalham com diferentes pessoas para desenvolver um projeto de maneira rápida.”

O curso de Programação de Jogos Digitais tem duração de dois anos e é oferecido gratuitamente no Ceet Vasco Coutinho, que é uma instituição vinculada ao governo estadual.