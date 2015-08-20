Alunos do Escola Viva vão comandar empresa de eventos fictícia para aprenderem Português e Matemática

O primeiro contato com as disciplinas eletivas por parte dos alunos do Escola Viva acontece nesta sexta-feira (21). As 11 matérias multidisciplinares ofertadas apresentam nomes diferenciados que aguçam a curiosidade e a imaginação desses jovens. As duas que mais se destacaram em números de procura foram "A vida até parece uma festa" e "EngeirAndo FisicaDaMente".

Cada aula dessa contempla 40 alunos do Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral São Pedro, unindo os três anos do Ensino Médio. Mas essas duas eletivas tiveram uma demanda de 76 e 56 alunos, respectivamente. Um sorteio foi realizado para resolver o problema.

Os nomes criativos das disciplinas que unem mais de uma matéria foi realizada pelos próprios professores. Uma forma de atrair os jovens para as aulas, segundo o professor de matemática, Vagner Braga de Assis. Ele é o criador de "A vida até parece uma festa", nome inspirado na letra da música "Diversão", da banda Titãs.

Unindo matemática e português, os alunos vão aprender a construir festas, desde a elaboração do cardápio, passando pelo levantamento de preços (orçamento), dicas de decoração, confecção de folders, cartazes, convites e lembrancinhas. Ele explicou como surgiu a disciplina que vai abordar o empreendedorismo.

"Trabalho há algum tempo com a comunidade (da Grande São Pedro) e com isso tenho uma certa percepção do que é forte no entorno da escola: a gastronomia, a festas, eventos. Pensei que poderíamos trabalhar isso de forma empreendedora. Criar uma empresa (fictícia) nesse ramo de promoção de festa, eventos e buffets. Criei a disciplina vislumbrando esse público", disse.

A disciplina foi uma das opções do estudante Mateus Paulo de Oliveira, 16 anos. A partir dela, ele vislumbra uma profissão rentável para seguir enquanto cursar a faculdade que escolheu, Direito. "Eu vi como uma oportunidade de aprender melhor a língua portuguesa, estudar mais a matemática. E, no futuro, durante a faculdade, talvez trabalhar como cerimonialista", contou.

Já o "EngeirAndo FisicaDaMente" une biologia e matemática. O professor Ricardo Rodrigo Silva Lopes explicou que os alunos vão aprender desde a teoria até a prática, passando pela elaboração e projetos na área. "Assim que cheguei aqui percebi que tinha um número de alunos muito grande querendo seguir na área de Engenharia. Percebi que era uma oportunidade de criar uma eletiva que atendesse os anseios desses alunos", disse.

Sonhando cursar Medicina, a estudante do 1º ano Laura Louis Dias Porto, 15 anos, viu uma boa oportunidade de estudo até chegar a faculdade. "A gente foi orientado a escolher essas eletivas de acordo com o nosso projeto de vida. E o meu é fazer Medicina. Eu acho que a engenharia e a física tem tudo a ver com isso. Tanto no nosso presente, quanto no futuro, a tendência é ter cada vez mais avanços tecnológicos na área de saúde", disse.

O secretário de Estado da Educação, Haroldo Correa Rocha, explicou que o grande diferencial do projeto Escola Viva é exatamente esse tipo de disciplina e que elas podem mudar no próximo semestre. "A regra é que a cada semestre, todos os alunos fazem uma eletiva. Compete a equipe da escola estar o máximo possível ligado aos interesses dos alunos, e a partir deles organizar disciplinas", disse.

As matérias eletivas são distribuídas ao longo do dia na grade curricular da escola. Neste semestre, elas serão oferecidas às sexta-feiras, na quarta e na quinta aula.

Conheça as matérias eletivas do Escola Viva

"A vida até parece uma festa" - matemática e português (empreendedorismo);

"EngeirAndo FisicaDaMente" - biologia e física;

"Conhecendo seu universo – Astronomia" - física e química;

"Descomplicando a Política" - história e geografia;

"Ginástica Cerebral" - matemática e biologia;

"Livros Fascinantes, Filmes Interessantes: A literatura e o cinema em foco”, português e artes;

"Teatrandomatematicamente a música" - inglês, matemática e educação física;

"Quem ama (,) o feio (,) bonito lhe parece" - história, biologia e educação física;

"Cibercultura: juventudes e sociedades em rede" - sociologia e filosofia;

"#Vidaloka" - geografia e química;