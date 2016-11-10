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Alunos de escolas ocupadas terão que repor aula nas férias

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) publicou a portaria com o calendário de reposição das aulas

Publicado em 10 de Novembro de 2016 às 19:53

Publicado em 

10 nov 2016 às 19:53
Alunos de 27 escolas públicas do Estado que estão ocupadas por estudantes contra a proposta de limitação dos gastos públicos terão que repor as aulas durante as férias. Nesta quinta-feira (10), a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) publicou a portaria com o calendário de reposição das aulas. Há diferenciação entre as escolas pois as interrupções nas aulas foram acontecendo em datas diferentes. Nas unidades onde a ocupação começou no mês de outubro, as aulas vão acontecer até no mês de janeiro.
Em 41 escolas, onde a ocupação interrompeu até seis dias letivos, a reposição irá acontecer durantes os sábados, começando neste próximo até o dia 10 de dezembro. Algumas destas escolas continuam ocupadas, porém, as aulas já foram retomadas.
Alunos de escolas ocupadas terão que repor aulas nas férias
Em oito escolas, de acordo com a Sedu, os alunos terão de repor 10 dias de aulas. Neste caso, eles terão aulas nos sábados e também na semana entre o Natal e Ano-novo.
Indefinição
Nas 19 escolas que continuam ocupadas, os alunos terão de estudar no mês de janeiro para concluir os 200 dias letivos, porém, de acordo com o secretário de Educação, Haroldo Rocha, algumas dessas escolas podem ter a reposição ainda em dezembro, caso elas sejam desocupadas até a próxima segunda-feira (14).

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