Alunos de escolas ocupadas terão que repor aula nas férias

Alunos de 27 escolas públicas do Estado que estão ocupadas por estudantes contra a proposta de limitação dos gastos públicos terão que repor as aulas durante as férias. Nesta quinta-feira (10), a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) publicou a portaria com o calendário de reposição das aulas. Há diferenciação entre as escolas pois as interrupções nas aulas foram acontecendo em datas diferentes. Nas unidades onde a ocupação começou no mês de outubro, as aulas vão acontecer até no mês de janeiro.

Em 41 escolas, onde a ocupação interrompeu até seis dias letivos, a reposição irá acontecer durantes os sábados, começando neste próximo até o dia 10 de dezembro. Algumas destas escolas continuam ocupadas, porém, as aulas já foram retomadas.

Your browser does not support the audio element. Alunos de escolas ocupadas terão que repor aulas nas férias

Em oito escolas, de acordo com a Sedu, os alunos terão de repor 10 dias de aulas. Neste caso, eles terão aulas nos sábados e também na semana entre o Natal e Ano-novo.

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