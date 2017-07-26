Alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Stélida Dias, em Campo Grande, Cariacica, estão sem livros didáticos até hoje. Segundo estudantes do 8º ano do período matutino, todas as disciplinas estão atrasadas e as dificuldades são grandes para estudarem para provas. Uma aluna afirmou que grande parte da turma dela está com notas baixas e correndo risco de reprovação.

Your browser does not support the audio element. Alunos de escola em Cariacica sofrem com a falta de material didático

De acordo com estudantes, os professores precisam passar todas as matérias no quadro para que as crianças possam copiar e alguns dizem que dificilmente vão conseguir passar todo o conteúdo previsto para o ano letivo.

A aluna Gabriela de Oliveira, de 14 anos, que está no 8º ano do Ensino Fundamental, contou que ela e os colegas estão sofrendo prejuízos com a falta do material didático. “A gente sofre com o atraso das matérias. Quando tem prova, para poder estudar, é um pouco complicado”, disse.

Outra estudante do 8º ano, Fabricia Fraga, de 13 anos, disse que as notas na turma dela estão baixas por conta da falta de livros. “Não tem como tirar nota boa na prova sem os livros. Então, estamos com muitas notas ruins, a maioria da turma pode ficar reprovada. Isso prejudica muito. No ano que vem, vamos para o 9º ano sem saber nada”, destacou.

A prefeitura de Cariacica garantiu que a escola irá receber, na próxima semana, uma remessa dos livros que estão faltando. Segundo a administração municipal, os livros didáticos são enviados pelo Ministério da Educação (MEC) diretamente às unidades escolares e o quantitativo segue as indicações do Censo Escolar do ano anterior.