Alunos de escola em Cariacica recusam desocupar prédio e entram em conflito com estudantes contrários

Estudantes da Escola estadual Ary Parreiras, em Vila Capixaba, Cariacica, se recusaram desocupar o prédio da instituição nesta terça-feira (08) e entraram em conflito com alunos contrários ao protesto, que estavam do lado de fora do local aguardando para assistir as aulas regulares.

A Policia Militar foi chamada pela direção da escola, mas, após diálogo, os estudantes decidiram manter a ocupação da unidade, ignorando a decisão judicial que prevê retomada das atividades curriculares em todas as instituições alvos de protestos na Grande Vitória.

A aluna do terceiro ano do ensino médio, Josiane Silva, 17 anos, relata que esperava que a situação já tivesse se normalizado, pois na tarde de segunda-feira (07), as aulas aconteceram normalmente. Mas, na manhã desta terça-feira (08), quem chegou ao local foi novamente impedido de entrar. “Eles querem que a gente tenha aula até as 9h30, mas isso não configura dia letivo e não tem nenhuma eficácia”, relata.

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Uma outra estudante, também do terceiro ano, conta que foi ameaçada pelos estudantes que ocupam a escola. “Quando a gente chegou o portão estava trancado e eles estavam com uma arma de choque, fazendo barulho o tempo todo. Ameaçaram as pessoas que estavam do lado de fora dizendo que se a gente entrasse nos bateria bateriam”, desabafa a estudante.

Liminar

Um estudante do Ifes, que estava na ocupação da escola de Cariacica, foi retirado do local. O prazo da decisão judicial que obriga o retorno imediato das aulas nas escolas ocupadas no Estado terminou na semana passada. A liminar deixa claro que os alunos que não estão regularmente matriculados nas instituições ocupadas deveriam deixar imediatamente o prédio. Os estudantes são contrários à PEC 241, que agora tramita no Senado como PEC 55, que limita o aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos.