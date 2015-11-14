Alunos da Ufes sujam corpos de lama em protesto contra mineradora, em Vitória

Estudantes dos cursos de Artes Visuais, Ciências Sociais, Psicologia e Cinema da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) protestaram, em Vitória, contra as consequência do rompimento das barragens de Mariana, em Minas Gerais, que causou a mortes de pessoas, animais e a contaminação do Rio Doce. Com os corpos sujos de lama, os estudantes caminharam da Ufes até a entrada da empresa Vale, no final de Camburi. Na frente da empresa, eles fizeram uma apresentação performática.

Os elementos utilizados no protesto remetem os problemas atuais vividos pelos capixabas: a lama, por causa da barragem, e a água pela escassez. As bandeiras do Brasil e do Espírito Santo foram sujas e lavadas com sabão de coco, o sabão utilizado para lavar feridas.

Geovanni Lima, aluno de artes visuais, destacou que o protesto pretende alertar as pessoas sobre a gravidade deste crime ambiental. Ele pede mais visibilidade para as pessoas que estão sofrendo por causa dessa lama.

“Queremos que as coisas sejam vistas de um outro prisma, é preciso dar atenção as pessoas e elas não estão tendo. Temos informações de pessoas que estão saqueando carros de água”, afirmou.

A professora Carla Borba, destacou que seu corpo coberto de lama representa a morte do Rio Doce. “Hoje o rio está morto, não há vida, só tem metal pesado. O corpo é esse local da vida que está enlamado, fazendo simbologia direta ao rio, que só tem água suja e lama tóxica”, contou.