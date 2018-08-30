A insegurança no campus de Goiabeiras, em Vitória, é um alvo frequente de reclamações dos alunos da Ufes. Estudantes já foram assaltas dentro da sala de aula e até tentativas de estupro foram relatadas na região. Um dos problemas que aumenta a sensação de insegurança na universidade é escuridão de alguns locais durante a noite. Uma situação que é causada pela ausência de postes e também pelas sombra das árvores.
Alunos da Ufes reclamam de escuridão no campus de Goiabeiras
A reportagem da CBN Vitória esteve no campus de Goiabeiras, na noite desta quarta-feira, para acompanhar a situação relatada pelos universitários. A escuridão é notada em alguns dos principais trajetos feitos entre os prédios de ensino, e até mesmo em locais centrais da instituição, como bem próximo da reitoria, do teatro e do restaurante universitário.
Para tentar inibir a ação de criminosos e evitar qualquer tipo de violência, uma das alternativas adotas pelos alunos é evitar andar sozinho. Esse é o caso das estudantes Bianca Queiroz e Vita Sales. As duas são alunas do curso de artes visuais e combinam de sair e chegar juntas à universidade.
Bianca Queiroz até comprou uma bicicleta para passar com mais velocidade nos lugares inseguros. “Eu não gosto de andar aqui sozinha, só em casos bem extremos, mas eu odeio andar aqui à noite. Eu acatei a bike por causa disso, para eu não ter que andar. Com a bike eu me sinto um pouco mais segura, apesar que podem roubar minha bicicleta. Eu não ando sozinha”, disse a estudante.
As alunas Mariana de Almeida e Ana Cassiari, do curso de arquivologia, também andam juntas à noite. Mariana afirmou que os alunos até pedem aos professores para que as aulas acabem mais cedo.
“É um lugar totalmente aberto e deserto. A gente procura sair em grupo, pedimos para o professor liberar a gente mais cedo, porque está insustentável a situação”, reclamou Mariana.
UFES FAZ LEVANTAMENTO DO PROBLEMA
Por nova, a Ufes informou que está realizando um levantamento de todos os pontos onde a iluminação está insatisfatória e providenciando os reparos necessários. A universidade também comunicou que a segurança foi reforçada nos locais mais escuros e criticados pelos alunos, com a presença de vigilantes próprios e terceirizados.
A Prefeitura Universitária ressaltou que, ao constatar problemas na iluminação ou alguma movimentação suspeita, os usuários do campus devem acionar os vigilantes por meio do telefone de plantão, que funciona 24 horas, ou do aplicativo Alerta Ufes.
A atuação de policiais militares da reserva para aumentar a segurança da universidade ainda não tem data para começar a acontecer. Os policiais escolhidos vão passar por um curso de capacitação em Direitos Humanos, elaborado por policiais miliares, professores e técnicos-administrativos da Ufes