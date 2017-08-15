Alunos da rede pública terão reforço de português e matemática

Com o objetivo de reduzir a evasão escolar e a reprovação no Ensino Médio, a Secretaria Estadual de Educação (Sedu) anunciou ações para melhorar o rendimento dos estudantes e aumentar o engajamento deles em atividades dentro das unidades educacionais. Uma delas é o Programa de Avaliação da Educação Básica Trimestral do Espírito Santo (PAEBES TRI), que passará ter peso nas notas dos alunos.

No fim de cada trimestre, será aplicada uma avaliação com 26 questões de Língua Portuguesa e 26 de Matemática. A primeira prova do PAEBES TRI com peso no currículo escolar acontece nesta quarta-feira (16) para todos os estudantes do Ensino Médio da rede pública estadual. O programa vai representar 20% da nota de cada trimestre escolar. Os 80% restantes continuam correspondendo às atividades dentro da sala de aula.

Segundo o secretário estadual de Educação, Haroldo Corrêa Rocha, uma das principais motivações para a implantação do PAEBES TRI é evitar evasão escolar e reprovações. Em 2016, 22,7% dos alunos do Ensino Médio ficaram reprovados e 5,1% abandonaram os estudos. “Não é só no Espírito Santo, é uma questão do nosso país. Nós convivemos com altos índices de evasão escolar e de reprovação. Os que conseguem chegar ao final, chegam com um nível de aprendizado muito baixo, sobretudo em matemática”, disse.

Para o secretário, as ações desenvolvidas pela Sedu vão buscar uma aproximação dos estudantes com a escola, permitindo que eles possam participar de forma mais ativa do processo educacional.

Além do PAEBES TRI, a Sedu também anunciou a criação de Conselhos de Líderes de Turmas, que vão ser compostos exclusivamente por alunos do Ensino Médio. A intenção é aproximar os jovens da gestão das escolas onde estudam. A princípio, os conselhos vão se reunir com a direção de suas respectivas unidades educacionais uma vez por mês.