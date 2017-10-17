A qualidade do Sistema de Ensino no Estado está sendo avaliada pelo Programa de Avaliação de Educação Básica do Espírito Santo (Paebes). Os testes acontecem nesta terça-feira (17) e quarta-feira (18) e cerca de 260 mil estudantes do ensino fundamental e médio devem fazer a avaliação. A Secretaria de Educação do Estado (Sedu) quer analisar as habilidades do estudantes para melhorar a prática pedagógica.
Alunos da rede pública fazem teste para avaliar método de educação
Com os resultados da avaliação, o governo pretende propor um projeto de lei para que a partir de 2020 a distribuição dos valores arrecadados do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sejam repassados, de acordo com a melhoria do desempenho de escolas estaduais e municipais, como explica o secretário de Educação Haroldo Rocha. “O governo vai mandar para a assembleia nos próximos dias uma proposta de legislação alterando os critérios de distribuição de ICMS para os municípios e vai usar como base as avaliações do Paebes”, disse.
A Sedu também tem a intenção de atribuir uma premiação para as escolas que tiverem o melhor desempenho nos municípios. “A ideia é que a gente tenha também um prêmio para as escolas de maior desempenho a ajudar uma escola que tenha pior desempenho. É um sistema de premiação que valoriza, mas que em contrapartida ajuda as escolas de pior desempenho a melhorar o seu desempenho”
Nesta terça, os estudantes das turmas iniciais de alfabetização, entre primeiro e terceiro ano, serão avaliados em provas de Língua Portuguesa. Já os estudantes do 5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio (Paebes) farão provas de Língua Portuguesa e Matemática.]
Na quarta, as turmas iniciais de alfabetização farão a prova de Matemática, já os estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental farão produção de texto. Os estudantes do 9º ano do ensino fundamental vão resolver as questões de Ciências da Natureza e ainda no mesmo dia, a 3ª série do Ensino Médio fará Química, Física e Biologia.