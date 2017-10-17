A qualidade do Sistema de Ensino no Estado está sendo avaliada pelo Programa de Avaliação de Educação Básica do Espírito Santo (Paebes). Os testes acontecem nesta terça-feira (17) e quarta-feira (18) e cerca de 260 mil estudantes do ensino fundamental e médio devem fazer a avaliação. A Secretaria de Educação do Estado (Sedu) quer analisar as habilidades do estudantes para melhorar a prática pedagógica.

Your browser does not support the audio element. Alunos da rede pública fazem teste para avaliar método de educação

Com os resultados da avaliação, o governo pretende propor um projeto de lei para que a partir de 2020 a distribuição dos valores arrecadados do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sejam repassados, de acordo com a melhoria do desempenho de escolas estaduais e municipais, como explica o secretário de Educação Haroldo Rocha. “O governo vai mandar para a assembleia nos próximos dias uma proposta de legislação alterando os critérios de distribuição de ICMS para os municípios e vai usar como base as avaliações do Paebes”, disse.

A Sedu também tem a intenção de atribuir uma premiação para as escolas que tiverem o melhor desempenho nos municípios. “A ideia é que a gente tenha também um prêmio para as escolas de maior desempenho a ajudar uma escola que tenha pior desempenho. É um sistema de premiação que valoriza, mas que em contrapartida ajuda as escolas de pior desempenho a melhorar o seu desempenho”

Nesta terça, os estudantes das turmas iniciais de alfabetização, entre primeiro e terceiro ano, serão avaliados em provas de Língua Portuguesa. Já os estudantes do 5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio (Paebes) farão provas de Língua Portuguesa e Matemática.]