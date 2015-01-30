Os alunos da rede municipal de Vila Velha que possuem restrições na alimentação vão ganhar merendas especiais quando o ano letivo de 2015 começar, em fevereiro. Um cardápio mais saudável e variado, além de mais adequado às necessidades das crianças que precisam de uma alimentação diferenciada será ofertado nas 97 unidades da rede, que atende mais de 50 mil alunos.
Alunos com restrição alimentar vão ganhar merenda especial em Vila Velha
As novas receitas vão atender a todos os alunos do ensino infantil e fundamental, inclusive os que apresentam restrições alimentares, como intolerância à lactose, a corantes e diabetes. As opções vão de bolo de abóbora e pão caseiro sem leite à moqueca de filé de merluza.
Segundo a coordenadora da alimentação escolar de Vila Velha, Graziela Chalhoub, o cardápio vai levar uma vida mais saudável para os alunos e atenderá a todas as necessidades. “Vamos passar uma ficha para os pais preencherem, falando das restrições dos alunos, sobre algum laudo médico para a gente ter o conhecimento da situação da criança”, contou.
As opções de pratos serão variadas, de acordo com Graziela. “Primeiramente, estamos fazendo testes para alunos com restrição alimentar. A gente busca sempre renovar esse cardápio, com bolos e receitas caseiras para que o aluno não sinta que está comendo algo estranho”, disse.
Segundo a Secretaria Municipal de Educação, todos os pratos são feitos seguindo orientação de uma equipe de nutricionistas. Esses pratos já foram testados em uma unidade de ensino fundamental no bairro Ilha dos Aires.