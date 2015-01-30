Os alunos da rede municipal de Vila Velha que possuem restrições na alimentação vão ganhar merendas especiais quando o ano letivo de 2015 começar, em fevereiro. Um cardápio mais saudável e variado, além de mais adequado às necessidades das crianças que precisam de uma alimentação diferenciada será ofertado nas 97 unidades da rede, que atende mais de 50 mil alunos.

Your browser does not support the audio element. Alunos com restrição alimentar vão ganhar merenda especial em Vila Velha

As novas receitas vão atender a todos os alunos do ensino infantil e fundamental, inclusive os que apresentam restrições alimentares, como intolerância à lactose, a corantes e diabetes. As opções vão de bolo de abóbora e pão caseiro sem leite à moqueca de filé de merluza.

Segundo a coordenadora da alimentação escolar de Vila Velha, Graziela Chalhoub, o cardápio vai levar uma vida mais saudável para os alunos e atenderá a todas as necessidades. “Vamos passar uma ficha para os pais preencherem, falando das restrições dos alunos, sobre algum laudo médico para a gente ter o conhecimento da situação da criança”, contou.

As opções de pratos serão variadas, de acordo com Graziela. “Primeiramente, estamos fazendo testes para alunos com restrição alimentar. A gente busca sempre renovar esse cardápio, com bolos e receitas caseiras para que o aluno não sinta que está comendo algo estranho”, disse.