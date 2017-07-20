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Aluguel de quiosques pode cair cerca de R$ 10 mil em Vitória

A reforma dos quiosques da Praia de Camburi custou até R$ 1,2 milhão por unidade

Publicado em 20 de Julho de 2017 às 15:05

Publicado em 

20 jul 2017 às 15:05
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O valor do aluguel de quiosques na Praia de Camburi, em Vitória, pode cair cerca de R$ 10 mil com uma decisão da Superintendência de Patrimônio da União (SPU) de autorizar cidades a terem a gestão plena das praias. Vitória é a primeira Capital a aderir ao termo. Com a crise e o preço alto do aluguel, muitos donos de quiosques fecharam as portas e hoje três estão parados, sendo usados apenas pela prefeitura em atividades de esporte e lazer.
A reforma dos quiosques da Praia de Camburi custou até R$ 1,2 milhão por unidade. Em 2010 foi firmado um acordo com a SPU, em que a prefeitura deveria pagar R$ 45 mil por mês pela área usada pelos sete primeiros quiosques da Praia de Camburi, repassando esse valor para os concessionários, que pagam até R$ 12 mil de aluguel por mês.
Segundo a Secretária de Desenvolvimento de Vitória, Lenise Loureiro, com a gestão das praias sendo passada para o município os altos valores das áreas não serão mais cobrados, o que deve fazer o aluguel custar entre R$ 2,5 mil e R$ 4 mil. “Isso desestimulava novos empresários e dificultava os ocupantes que estão lá. Tudo será oportunizado sem esse valor altíssimo cobrado pela união, pela área de 1 a 7”, explica.
Nas Praia de Camburi, a população recebeu com a animação a novidade. Turista de São Paulo, o mestre de obras Natanael Alves, de 55 anos, afirma que é necessário ter atrativos para quem vem à cidade. “Muitas vezes a gente quer fazer um lanche ou comer alguma coisa e não encontramos as condições que o lugar deveria dar como turista”, lamenta.
A técnica em segurança do trabalho, Tânia Cometti, de 49 anos, acredita que os quiosques atraem as pessoas para a praia. “Agora que estou passeando é importante ter alguma coisa para comer. Às vezes você traz uma criança ou um conhecido e é legal ter algo para degustar”, salienta.
Vitória não será a única cidade a gerir a própria praia. A decisão vale para outros municípios, que fizerem a solicitação à SPU. A autorização deve ser publicada no dia 14 de agosto, quando o órgão municipal deve abrir um novo processo de licitação para quiosques. Quem tem com contrato em vigor atualmente pode participar da licitação ou continuar pagando o preço atual até vencer o contrato.
A prefeitura da Capital precisa repassar R$ 45 mil por mês referente aos quiosques, mesmo sem estarem funcionando. No entanto, o órgão deve R$ 4 milhões à SPU e pretende pedir isenção dessa dívida com o Governo Federal.

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