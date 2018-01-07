Aluguel de cadeira e guarda-sol na Grande Vitória pode custar R$ 32

Diogo Fim, 25 anos Crédito: CBN Vitória

A combinação de sol, praia e altas temperaturas pode parecer atraente para aqueles que desejam curtir a temporada de verão. Mas para os frequentadores das praias da Grande Vitória é necessário adicionar a essa combinação o valor significativo dos produtos que são vendidos pelas areias. No trajeto das praias de Vitória a Vila Velha o preço do aluguel de guarda-sóis chega a variar de R$ 10 a R$ 20. Na Praia da Costa, em Vila Velha, o aluguel de um guarda-sol é cobrado a R$ 20 e da cadeira a R$ 12. Na Ilha do Boi, em Vitória, o aluguel da cadeira sai a R$ 10 e do guarda-sol a R$ 15.

Um vendedor ambulante da Praia da Costa, que preferiu não ser identificado, destaca que com a maior movimentação na praia a alternativa é aumentar o preço do aluguel da cadeira e guarda-sol diante da alta demanda. Segundo ele, em épocas do ano de menor movimento o aluguel da cadeira, por exemplo, fica na casa de R$ 10, contudo com o verão o valor já bate a casa dos R$ 12.

Ribamar Salles, 54 anos Crédito: CBN Vitória

O estudante Diogo Fim, 25 anos, curtia a praia neste final de semana e defende que com o valor que é cobrado na praia a alternativa mais viável seria levar os produtos de casa. "Nessa época do verão eu acho que tem muita gente que vai pagar esses valores, mas fora disso o ideal seria ter um valor menor para quem não quiser trazer de casa poder alugar", afirma.

A alta demanda das praias também tem levado a uma verdadeira disputa por esse tipo de aluguel, como explica Oziane Moreira, 32 anos. Ela trabalha no aluguel de cadeiras e guarda-sol nas praias da Ilha do Boi, em Vitória, e destaca que com o movimento significativo muitos banhistas têm chegado a praia, bem no início da manhã, para garantir o aluguel.

Your browser does not support the audio element. Aluguel de cadeira e guarda-sol na Grande Vitória pode chegar até 32 reais

Disputa por vaga de estacionamento

Banhistas que precisam de estacionar o carro antes de chegarem às areias também têm enfrentado uma maratona na busca de um local por estacionamento. Ribamar Salles, 54 anos, funcionário da área de mármore e granito, aproveita o final de semana para curtir o sol ao lado da família. Mas, segundo ele, a disputa por um local de estacionamento fez com que ele chegasse antes das 7 horas da manhã.

"É muito difícil. Eu moro em Viana e me desloco de lá bem cedo, porque aqui só tem vagas em ruas. E se colocar em lugar que não pode, vamos ser multados e ter guinchado o carro. Então fica muito difícil", defende.