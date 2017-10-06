O sistema de compartilhamento de bicicletas por aluguel em Vila Velha vai começar a funcionar em dezembro, segundo a prefeitura. No final do mês de setembro, o município assinou o contrato com a empresa que venceu a concorrência para gerenciar o programa Bike Vila Velha. Serão 200 bicicletas que poderão ser alugadas em 20 pontos do município. A diária do uso da bicicleta vai custar R$ 5, 40, o aluguel mensal R$ 10, 80 e R$ 67,50 por ano. Dez por cento das bicicletas serão bikes duplas, para pessoas com deficiência visual.

A implantação de todas as 20 estações e o início do aluguel para os moradores e turistas devem ocorrer até 15 de dezembro. Os usuários vão poder utilizar as bikes das 5h à meia-noite.

Your browser does not support the audio element. Aluguel de bicicletas começa no mês de dezembro em Vila Velha

Segundo a Prefeitura, as bicicletas terão um designer moderno, mais leve, e uma tecnologia antifurto, exclusiva no Brasil, de acordo com o secretário de desenvolvimento urbano e Mobilidade de Vila Velha, Antônio Marcus Carvalho Machado. A empresa vencedora da licitação importa as bicicletas da Europa. Além disso, Machado destaca que as estações terão uma tecnologia avançada

"As bicicletas são modernas. Aqui no Estado, a gente não vê nada semelhante. Elas estão vindo de navio e no dia 15 de novembro, nós faremos a implantação simbólica da primeira estação. É uma estação moderna, que você não precisa quebrar a estrutura da calçada ou da via para implantar a estação. Ela é toda digital com totem", explica.

O aluguel das bikes vai funcionar de um modo parecido como é feito em Vitória, por meio de aplicativo. Há, inclusive, um interesse político de integrar o sistema das duas cidades, mas isso depende, segundo o secretário, das empresas que administram os sistemas nos dois municípios. "A vontade política já existe. Agora, a vontade técnica, a condição técnica é que vai definir prazo e possibilidade da concretização de compatibilizar os dois sistemas", comenta.