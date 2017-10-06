Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cidades

Aluguel de bicicletas começa no mês de dezembro em Vila Velha

Dez por cento das bicicletas serão bikes duplas, para pessoas com deficiência visual

Publicado em 06 de Outubro de 2017 às 14:01

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

06 out 2017 às 14:01
O sistema de compartilhamento de bicicletas por aluguel em Vila Velha vai começar a funcionar em dezembro, segundo a prefeitura. No final do mês de setembro, o município assinou o contrato com a empresa que venceu a concorrência para gerenciar o programa Bike Vila Velha. Serão 200 bicicletas que poderão ser alugadas em 20 pontos do município. A diária do uso da bicicleta vai custar R$ 5, 40, o aluguel mensal R$ 10, 80 e R$ 67,50 por ano. Dez por cento das bicicletas serão bikes duplas, para pessoas com deficiência visual.
A implantação de todas as 20 estações e o início do aluguel para os moradores e turistas devem ocorrer até 15 de dezembro. Os usuários vão poder utilizar as bikes das 5h à meia-noite.
Aluguel de bicicletas começa no mês de dezembro em Vila Velha
Segundo a Prefeitura, as bicicletas terão um designer moderno, mais leve, e uma tecnologia antifurto, exclusiva no Brasil, de acordo com o secretário de desenvolvimento urbano e Mobilidade de Vila Velha, Antônio Marcus Carvalho Machado. A empresa vencedora da licitação importa as bicicletas da Europa. Além disso, Machado destaca que as estações terão uma tecnologia avançada
"As bicicletas são modernas. Aqui no Estado, a gente não vê nada semelhante. Elas estão vindo de navio e no dia 15 de novembro, nós faremos a implantação simbólica da primeira estação. É uma estação moderna, que você não precisa quebrar a estrutura da calçada ou da via para implantar a estação. Ela é toda digital com totem", explica.
O aluguel das bikes vai funcionar de um modo parecido como é feito em Vitória, por meio de aplicativo. Há, inclusive, um interesse político de integrar o sistema das duas cidades, mas isso depende, segundo o secretário, das empresas que administram os sistemas nos dois municípios. "A vontade política já existe. Agora, a vontade técnica, a condição técnica é que vai definir prazo e possibilidade da concretização de compatibilizar os dois sistemas", comenta.
As estações do Bike Vila Velha ficarão no eixo da orla e no eixo de integração do polo da Glória com a orla, segundo o secretário, para aproveitar as ciclovias que já existem. Há um interesse depois de expandir as estações para as avenidas Darly Santos e Carlos Lindenberg.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Monges de Pinheirinho: como movimento messiânico no Rio Grande do Sul acabou em massacre esquecido
Imagem de destaque
Rússia faz um dos maiores ataques à Ucrânia em meses e deixa rastro de mortes e destruição em várias cidades
O desafio do Growth Investing é identificar empresas com crescimento real antes que o mercado reconheça esse potencial
Você sabe o que é Growth Investing?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados