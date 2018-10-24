Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

PAUTA DO OUVINTE

Alta velocidade em via paralela à BR 101 coloca moradores em risco

Essa via é a rua Cláudio da Cunha, na Serra, muito usada por ônibus, veículos de passeio e caminhões pesados que saem da BR 101 e seguem em direção à Barcelona, Taquara II e outros bairros do municípios

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 11:56

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

24 out 2018 às 11:56
Moradores de Taquara I cobram mais fiscalização em rua: moradores dirigem com velocidade acima do permitido Crédito: Caíque Verli
Moradores de uma rua lateral à BR 101, no bairro Taquara I, na Serra, estão sofrendo com motoristas que não respeitam a velocidade máxima permitida na pista, que é de 30 km/h, e cobram uma fiscalização mais rigorosa. A sugestão de reportagem foi enviada por ouvintes da Rádio CBN. A imprudência dos condutores coloca em risco a vida de quem mora nas casas às margens do trecho. 
Motoristas desrespeitam velocidade máxima em rua e moradores cobram fiscalização
Essa via é a rua Cláudio da Cunha, bastante movimentada e usada por ônibus, veículos de passeio e caminhões pesados que saem da rodovia federal e seguem em direção à Barcelona, Taquara II e outros bairros do municípios. Isso principalmente depois que foi pavimentada, há dois anos. Os carros não param de passar pelo trecho e a maioria deles em alta velocidade.
Apesar da placa indicando qual é a velocidade máxima, nos 30 minutos em que a reportagem esteve no local, deu para contar nos dedos de uma mão os motoristas que realmente obedeciam a regra.
Rua próxima à BR 101 tem velocidade máxima permitida de 30 km/h, mas os motoristas não respeitam a regra Crédito: Caíque Verli
Para complicar ainda mais, a rua tem uma descida íngreme. Do ponto alto dela, os condutores, se estiverem muito rápidos, não conseguem enxergar quem está na parte de baixo, onde até para tirar o carro da garagem precisam de um esforço muito grande, como conta o porteiro de indústria João Paulo Gonçalves.
"A gente tem que vim, parar o trânsito na BR para entrar, chamar ajuda do meu cunhado. Ele tem que ficar sinalizando para os outros carros diminuírem a velocidade porque ninguém respeita esses 30 km/h", relata.
Quem tem filhos pequenos teme também pela vida das crianças, como alerta o mecânico Elizeu Gideão: "Alguns de nós temos crianças. Se elas somem da nossa visão por um segundo, a gente já fica preocupado porque essa pista virou praticamente a BR. Estamos precisando de uma solução urgente, principalmente quebra-molas".
A rua é de responsabilidade da ECO 101, concessionária que administra a BR 101. A ECO 101 reforçou que o trecho está sinalizado, mostrando a velocidade máxima de 30 km/h. Sobre o pedido de instalação de quebra-molas, esclareceu que essa solicitação precisa ser feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Já a PRF garantiu que há fiscalizações próximas ao local, mas que nele existem algumas características técnicas, que impedem, por exemplo, a utilização de radar móvel. A Polícia afirmou ainda que vai analisar com a chefia responsável pelo trecho se há alguma deficiência na sinalização e o que pode ser feito para aumentar a segurança viária.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados