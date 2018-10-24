Alta velocidade em via paralela à BR 101 coloca moradores em risco

Moradores de Taquara I cobram mais fiscalização em rua: moradores dirigem com velocidade acima do permitido Crédito: Caíque Verli

Moradores de uma rua lateral à BR 101, no bairro Taquara I, na Serra, estão sofrendo com motoristas que não respeitam a velocidade máxima permitida na pista, que é de 30 km/h, e cobram uma fiscalização mais rigorosa. A sugestão de reportagem foi enviada por ouvintes da Rádio CBN. A imprudência dos condutores coloca em risco a vida de quem mora nas casas às margens do trecho.

Your browser does not support the audio element. Motoristas desrespeitam velocidade máxima em rua e moradores cobram fiscalização

Essa via é a rua Cláudio da Cunha, bastante movimentada e usada por ônibus, veículos de passeio e caminhões pesados que saem da rodovia federal e seguem em direção à Barcelona, Taquara II e outros bairros do municípios. Isso principalmente depois que foi pavimentada, há dois anos. Os carros não param de passar pelo trecho e a maioria deles em alta velocidade.

Apesar da placa indicando qual é a velocidade máxima, nos 30 minutos em que a reportagem esteve no local, deu para contar nos dedos de uma mão os motoristas que realmente obedeciam a regra.

Rua próxima à BR 101 tem velocidade máxima permitida de 30 km/h, mas os motoristas não respeitam a regra Crédito: Caíque Verli

Para complicar ainda mais, a rua tem uma descida íngreme. Do ponto alto dela, os condutores, se estiverem muito rápidos, não conseguem enxergar quem está na parte de baixo, onde até para tirar o carro da garagem precisam de um esforço muito grande, como conta o porteiro de indústria João Paulo Gonçalves.

"A gente tem que vim, parar o trânsito na BR para entrar, chamar ajuda do meu cunhado. Ele tem que ficar sinalizando para os outros carros diminuírem a velocidade porque ninguém respeita esses 30 km/h", relata.

Quem tem filhos pequenos teme também pela vida das crianças, como alerta o mecânico Elizeu Gideão: "Alguns de nós temos crianças. Se elas somem da nossa visão por um segundo, a gente já fica preocupado porque essa pista virou praticamente a BR. Estamos precisando de uma solução urgente, principalmente quebra-molas".