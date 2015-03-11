O mercado de veículos seminovos, que amargava índices baixos nos últimos quatro anos, vê esperança de um 2015 lucrativo com a volta das taxas de IPI para carros zero quilômetro e a alta da inflação. Com o aquecimento das vendas, iniciado em setembro do ano passado, foram vendidos 3,9 usados para cada veículo novo comprado no país, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) de fevereiro. A expectativa para este ano é de aumento de 9% nas vendas, como aponta a Associação dos Revendedores de Veículos no Estado (Avires).

Your browser does not support the audio element. Alta no preço do carro zero aquece venda de seminovos - CBNGAZ

Para o presidente da entidade, Paulo Sepulcre, a perspectiva é de que o impacto da inflação no valor do carro zero seja alto, inclusive por causa do dólar mais caro. Já o preço do seminovo deve se manter. Em média, um carro custa 20% a menos que o valor de compra já no primeiro ano de uso.

"Com a inflação, claro que todo setor sofre, mas o nosso vai sofrer menos, porque o semi-novo é bem mais barato que o novo. Com as taxas de juros subindo, se você for financiar um carro zero, com certeza você terá valores de prestações muito mais altos. E isso tem inviabilizado muito a parte financeira dos consumidores", afirmou em entrevista à Rádio CBN Vitória.

Somente em fevereiro, foram negociados no Espírito Santo 22.732 veículos. Apesar do volume ser 10,7% menor que o registrado no mesmo período do ano passado, as vendas nos dois primeiros meses de 2015 permanecem estáveis em relação a 2014.

Enquanto isso, segundo Sepulcre, as vendas de carros novos caiu em média 25% nos dois primeiros meses de 2015, em relação ao mesmo período do ano passado.

Entre as vantagens de se adquirir um seminovo, Paulo Sepulcre destaca a garantia de fábrica estendida dada pelas montadoras. "Quando vira um seminovo, com no máximo três anos de uso, ele ainda tem garantia de fábrica por mais alguns anos. Isso viabiliza a pessoa comprar um seminovo: você continua tendo uma manutenção de fábrica da revenda autorizada. Isso faz com que o carro usado se torna uma boa moeda de troca, com uma qualidade melhor", avaliou.