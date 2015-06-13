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ALTA DE PREÇOS

Alta no preço da cebola afasta consumidores na Grande Vitória

Desde janeiro, já subiu 100%, de acordo com dados anunciados pelo IBGE na última semana

Publicado em 13 de Junho de 2015 às 16:03

Publicado em 

13 jun 2015 às 16:03
Não é piada pronta: a cebola de fato tem feito o capixaba chorar. E isso não está relacionado aos efeitos nos olhos quando a cortamos mas, sim, pelo preço. Em maio, ela teve um aumento médio de 35,59% e foi um dos principais itens responsáveis pela alta na inflação. Desde janeiro, já subiu 100%, de acordo com dados anunciados pelo IBGE na última semana.
Alta no preço da cebola afasta consumidores na Grande Vitória
Na Grande Vitória, os consumidores já perceberam o impacto ao chegar no supermercado, como foi o caso do motorista Elias Ferreira.
“Cheguei a comprar cebola, antes dessa alta, a R$ 1,50, até R$ 2,50. Só que nas últimas semanas que eu fui no supermercado, me assustei. De 15 a 20 dias, nesse intervalo teve muito aumento. Encontrei a R$ 9,90 o quilo da cebola. Me assustei pela alta de preço”, contou à Rádio CBN Vitória.
Mesmo aqueles que têm o hábito de comprar em feiras, já encontram preços muito maiores. De acordo com as Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-ES), o preço médio do produto é de R$ 4 o quilo, mas os feirantes de Vitória tem repassado ao consumidor por R$ 5 ou R$ 6. E como a cebola é um item difícil de ser substituído na cozinha, a solução encontrada pelo consumidor para economizar é diminuir a quantidade, segundo o feirante Celso Bittencourt.
“Compram menos, e é mais prejuízo para a gente. As pessoas, em vez de levar um quilo, levam 300 gramas”, diz.
Outra alternativa é comprar a cebola pérola, que tem o preço do quilo mais baixo, cerca de R$ 3. A causa de toda essa alta, segundo a Ceasa, é pois nessa época do ano, quem abastece o mercado brasileiro é o Estado de Santa Catarina, que sofreu com fortes chuvas que agravaram a queda na produção.
Outra grande parte da cebola comercializada no Espírito Santo é importada da Holanda e da Argentina. Na Argentina, houve uma safra ruim, e a cebola que está vindo da Holanda, não vem em grande quantidade para atender o mercado interno todo. Por isso, os preços ficam mais altos. De acordo com a Central, a expectativa é que em breve inicie-se a safra em Petrolina, em Pernambuco, e a oferta se normalize.

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