Não é piada pronta: a cebola de fato tem feito o capixaba chorar. E isso não está relacionado aos efeitos nos olhos quando a cortamos mas, sim, pelo preço. Em maio, ela teve um aumento médio de 35,59% e foi um dos principais itens responsáveis pela alta na inflação. Desde janeiro, já subiu 100%, de acordo com dados anunciados pelo IBGE na última semana.

Your browser does not support the audio element. Alta no preço da cebola afasta consumidores na Grande Vitória

Na Grande Vitória, os consumidores já perceberam o impacto ao chegar no supermercado, como foi o caso do motorista Elias Ferreira.

“Cheguei a comprar cebola, antes dessa alta, a R$ 1,50, até R$ 2,50. Só que nas últimas semanas que eu fui no supermercado, me assustei. De 15 a 20 dias, nesse intervalo teve muito aumento. Encontrei a R$ 9,90 o quilo da cebola. Me assustei pela alta de preço”, contou à Rádio CBN Vitória.

Mesmo aqueles que têm o hábito de comprar em feiras, já encontram preços muito maiores. De acordo com as Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-ES), o preço médio do produto é de R$ 4 o quilo, mas os feirantes de Vitória tem repassado ao consumidor por R$ 5 ou R$ 6. E como a cebola é um item difícil de ser substituído na cozinha, a solução encontrada pelo consumidor para economizar é diminuir a quantidade, segundo o feirante Celso Bittencourt.

“Compram menos, e é mais prejuízo para a gente. As pessoas, em vez de levar um quilo, levam 300 gramas”, diz.

Outra alternativa é comprar a cebola pérola, que tem o preço do quilo mais baixo, cerca de R$ 3. A causa de toda essa alta, segundo a Ceasa, é pois nessa época do ano, quem abastece o mercado brasileiro é o Estado de Santa Catarina, que sofreu com fortes chuvas que agravaram a queda na produção.