Região Serrana do Espírito Santo recebe muitos turistas no verão e carnaval Crédito: Edson Carvalho/Blog Viajante cervejeiro

Assim como é grande o número de turistas que ocupam o litoral capixaba durante o verão e o Carnaval, donos de hotéis e pousadas da Região Serrana também estão animados com a quantidade de turistas que planejam subir em direção às montanhas do Espírito Santo para curtir os dias de folga.

Your browser does not support the audio element. Alta na procura dos turistas anima hotelaria da Região Serrana do ES

De acordo com o empresário Valdeir Nunes, que é proprietário de um hotel-fazenda na região de Pedra Azul e vice-presidente do Conselho Estadual de Turismo, boa parte das hospedagens da região já estão com 80% de reservas feitas para os próximos finais de semana do verão e também para o Carnaval.

O empresário afirma que, entre pousadas e hotéis grandes e pequenos, a Região Serrana capixaba conta com aproximadamente três mil leitos para atender a demanda de turistas. E engana-se quem pensa que a região é procurada apenas pelos turistas de alto poder aquisitivo. Valdeir Nunes explica que a região tem diversas opções de hotéis e pousadas, com diárias virando de R$ 200 a mais de R$ 500.

"Nós temos todo o tipo de público, desde as pessoas mais simples aos mais abastados. É uma época que as pessoas querem sair. Nesse ano aumentou o fluxo de pessoas (na região)", avaliou o empresário.

Se as montanhas muitas vezes são vistas como um sinônimo de férias para quem busca tranquilidade, também existem opções para quem quer muita diversão. Principalmente quando existem crianças na viagem.

"Se for um casal, eles querem ir pra descansar e procuram uma pousada mais tranquila. Quando é um perfil de família com filhos, procuram um espaço com mais opções de lazer e alguma coisa para o filho fazer", concluiu Valdeir.