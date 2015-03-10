Com o dólar em alta e ultrapassando a casa dos R$ 3,10, nem mesmo o setor exportador capixaba consegue obter vantagens financeiras. De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio de Exportações e Importação do Espírito Santo (Sindiex), Marcílio Rodrigues Machado, é um engano achar que o dólar alto facilita as vendas de produtos nacionais para o exterior. O sindicato acredita que, no Espírito Santo, apenas as exportações de produtos primários, como o café, podem obter vantagens, mas apenas a curto prazo.“Muitas pessoas entendem que, com o real desvalorizado, será mais lucrativo vender para fora, já que vai multiplicar o preço por um valor mais alto de dólar. Mas, não é bem assim. Talvez para produtos agrícolas pode ser positivo em algum momento. Mas, nos principais produtos, é preciso ser cauteloso para avaliar um possível aumento. As economias estão interligadas, e o custo a ser exportado também vai aumentar”, explicou.

Your browser does not support the audio element. Alta do dólar não é vantagem para exportadores, diz sindicato

A exportação das principais commodities do Estado, como minério de ferro, rochas ornamentais e celulose não terão benefícios de imediato com a alta do dólar. Segundo Marcílio Machado, este setor depende de insumos importados, que terão os preços elevados, o que interfere no valor final a ser exportado. A expectativa também é ruim para as importações, já que o poder de compra do real diminuiu no mercado internacional.

Para o Sindiex, outro fator que influencia no não aumento das exportações com a alta do dólar é a volatilidade do câmbio. Com mudanças diárias na cotação, compradores e vendedores aguardam o momento exato da transação.

“O mais preocupante é a volatilidade do câmbio. Isso gera muita instabilidade no mercado. Quando vou exportar? Quando vou faturar? Quando vou converter minha moeda? A volatilidade é um desestímulo ao comércio exterior. Do lado das exportações, não vejo muita vantagem não”, analisou.