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Alta do dólar não é vantagem para exportadores, diz sindicato

De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio de Exportações e Importação do Espírito Santo (Sindiex), Marcílio Rodrigues Machado, é um engano achar que o dólar alto facilita as vendas de produtos nacionais para o exterior

Publicado em 10 de Março de 2015 às 15:22

Publicado em 

10 mar 2015 às 15:22
Com o dólar em alta e ultrapassando a casa dos R$ 3,10, nem mesmo o setor exportador capixaba consegue obter vantagens financeiras. De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio de Exportações e Importação do Espírito Santo (Sindiex), Marcílio Rodrigues Machado, é um engano achar que o dólar alto facilita as vendas de produtos nacionais para o exterior. O sindicato acredita que, no Espírito Santo, apenas as exportações de produtos primários, como o café, podem obter vantagens, mas apenas a curto prazo.“Muitas pessoas entendem que, com o real desvalorizado, será mais lucrativo vender para fora, já que vai multiplicar o preço por um valor mais alto de dólar. Mas, não é bem assim. Talvez para produtos agrícolas pode ser positivo em algum momento. Mas, nos principais produtos, é preciso ser cauteloso para avaliar um possível aumento. As economias estão interligadas, e o custo a ser exportado também vai aumentar”, explicou.
Alta do dólar não é vantagem para exportadores, diz sindicato
A exportação das principais commodities do Estado, como minério de ferro, rochas ornamentais e celulose não terão benefícios de imediato com a alta do dólar. Segundo Marcílio Machado, este setor depende de insumos importados, que terão os preços elevados, o que interfere no valor final a ser exportado. A expectativa também é ruim para as importações, já que o poder de compra do real diminuiu no mercado internacional.
Para o Sindiex, outro fator que influencia no não aumento das exportações com a alta do dólar é a volatilidade do câmbio. Com mudanças diárias na cotação, compradores e vendedores aguardam o momento exato da transação.
“O mais preocupante é a volatilidade do câmbio. Isso gera muita instabilidade no mercado. Quando vou exportar? Quando vou faturar? Quando vou converter minha moeda? A volatilidade é um desestímulo ao comércio exterior. Do lado das exportações, não vejo muita vantagem não”, analisou.
O crescimento baixo, inclusive, já havia sido registrado no setor exportador e importador do Espírito Santo antes mesmo do boom na cotação do dólar. Conforme dados divulgados pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic), houve queda de 28% nas importações feitas pela economia capixaba em janeiro de 2015, no comparativo com o mesmo período do ano anterior. A queda nas exportações foi de 7%, com US$ 912 milhões contabilizados em janeiro de 2015.

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