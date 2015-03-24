A brusca alta do dólar neste mês de março fez a venda diminuir até 20% em casas de câmbio da Grande Vitória. Com a moeda norte-americana batendo a casa dos R$ 3,30 e chegando a ultrapassar os R$ 3,50, durante o mês, nas casas especializadas na venda e compra do dólar, muitos capixabas evitaram fazer a transação. Já o movimento para vender a moeda aumentou cerca de 10% nas principais lojas de câmbio.

Your browser does not support the audio element. Alta do Dólar diminui em até 20% venda nas casas de câmbio

Segundo o supervisor de atendimento de uma casa de câmbio da Serra, Valter Santos, a volatilidade do câmbio foi sentida pelos turistas capixabas que planejam viagens. "A gente teve uma queda aí de 15% a 20% na nossas vendas por causa da alta do dólar nas casas cambiais daqui. Mas o lado positivo foi que vimos um interesse maior dos clientes, ligando, se planejando e buscando a melhor opção", disse.

Valter também explicou que as alterações cambiais causaram mudança no comportamento de quem pretende comprar dólar para viajar: "O pessoal teve uma mudança de comportamento. Começaram a se programar mais. Quem faria uma compra no valor X, comprava parte do valor um dia. No outro dia esperava ( a compra) porque (o dólar) estava em alta e ia acompanhando o mercado", explicou.

Apesar da alta muito brusca no valor da moeda americana frente ao real, no começo desta semana o dólar voltou a cair, agora a R$ 3,11. Mesmo assim, a orientação é que a viagem seja planejada com antecedência e que as trocas sejam feitas por partes, de acordo com a taxa cambial do dia. A alta do dólar também não afetou as viagens para os Estados Unidos, que seguiu como o destino preferido.