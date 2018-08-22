Clientes compram produtos em supermercado de Vitória Crédito: Bárbara Oliveira

O dólar comercial ultrapassou a barreira dos R$ 4 e esse valor pode causar impactos nos preços dos alimentos. A Associação Capixaba dos Supermercadistas (Acaps) já projeta a possibilidade de aumento do custo de produtos como pescados e azeite. O preço do pãozinho também pode acabar subindo no rastro da desvalorização do real.

Your browser does not support the audio element. Alta do dólar deve elevar preços da carne, pães e outros alimentos

De acordo com o superintendente da Acaps, Hélio Schneider, alimentos que são importados devem sofrer aumento de preço caso o dólar continue com um valor elevado. Entre eles, Schneider cita vinhos, pescados que vêm de fora, como bacalhau e salmão, e azeites.

O superintendente da Acaps também avalia que produtos nacionais que não precisam de insumos importados podem ser inflacionados, como as carnes e o café. “A tendência é que o exportador dê preferência ao mercado externo. Isso vai fazer diminuir a demanda no mercado interno e a consequência é a alta de preços.”

Já o presidente do Sindicato dos Panificadores do Espírito Santo (Sindipães), Luiz Carlos Azevedo, avalia que o pãozinho também pode ter o preço aumentado, já que cerca de 70% do trigo utilizado na produção do alimento vem de fora do Brasil.

No entanto, Azevedo é cauteloso e diz que o impacto só será sentido caso haja repasse do custo do dólar por parte dos moinhos, que compram o trigo de fora e o transformam em farinha para abastecer as padarias. “Nós temos que saber até que ponto essa mexida no preço cambial impactou na negociação dos moinhos. Se eles fizerem esse repasse para nós, teremos que avaliar nossas planilhas.”

No caso de o real continuar se desvalorizando frente ao dólar, Luiz Carlos Azevedo afirma que o aumento de preços dos pães nas padarias devem ser sentidos em cerca de três meses, que é o tempo aproximado de duração dos estoques dos moinhos, segundo Azevedo.

O presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), Marcelino Machado, em entrevista para a Rádio CBN, afirmou que mesmo com o aumento do dólar, pode ser que os preços não subam tanto porque isso pode colaborar para uma redução do consumo e, por consequência, redução de vendas e perda de mercado.

O economista Mario Vasconcellos pondera que o movimento especulativo do dólar pode fazer com que o câmbio recue. No entanto, ele diz que, caso haja uma consolidação dos atuais patamares da moeda americana, a tendência é mesmo de reflexos nos preços para o consumidor final. “Eu acredito que, se permanecer com essa tendência de subida ou se ficar estabilizado nos R$ 4, nós vamos sentir com mais força essa mudança.”