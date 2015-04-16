Almoçar fora em Vitória custa mais de R$ 550 por mês

Quem costuma almoçar fora de casa todos os dias tem sentido no bolso o peso da alimentação. Segundo pesquisa nacional feita pela Associação das Empresas de Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador (Assert), quem almoça fora gasta, em média, R$ 551,10 por mês, em Vitória. Na capital capixaba, o valor diário, somando prato principal, bebida e sobremesa, é de R$ 25,05 a refeição. No fim do mês, a conta final representa 69,93% do salário mínimo.

Apesar do valor aparentemente alto, Vitória está abaixo da média nacional, que é de R$ 27,36. A pesquisa usou os valores diários e multiplicou por 22, o número médio de dias úteis no mês. O empresário Gustavo Brandão, morador de Vitória, almoça fora todos os dias e diz que acaba gastando mais, uma média de R$ 600 no mês.

Your browser does not support the audio element. Almoçar fora todos do dias em Vitória, custa mais de R$ 500 por mês

“Eu moro sozinho e tenho uma rotina muito acelerado. O meu tempo de almoço é muito curto, não daria tempo de ir para casa e preparar alguma coisa. Acho os valores aqui muito caros mesmo, sou de Minas Gerais e vejo os valores aqui muito elevados”, contou.

A pesquisa mediu valores em 51 municípios do Brasil. No Estado, os valores em Vila Velha e Serra também foram pesquisados. Em Vila Velha, o gasto mensal é de R$ 479,82 por mês, enquanto na Serra, de R$ 486,20.