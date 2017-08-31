Os campeões olímpicos do vôlei de praia Alison Cerutti e Bruno Schmidt doaram os equipamentos de rede utilizados na Olimpíada do Rio de Janeiro para o Centro de Treinamento Jayme Navarro, em Vitória. Agora a estrutura montada em uma quadra de areia será utilizada por atletas capixabas do vôlei de praia. A estrutura é a mesma da Arena de Copacabana em 2016, utilizada na vitória dos capixabas sobre os italianos Nicolai e Lupo.

Your browser does not support the audio element. Alison e Bruno doam a rede do ouro na Olimpíada do Rio

O equipamento foi cedido pelo comitê olímpico e consiste em uma rede, dois mastros e as antenas utilizadas nos jogos. Alison e Bruno, que hoje treinam na Praia da Costa, em Vila Velha, agora também pretendem treinar no CT Jayme Navarro em alguns dias da semana, de acordo com Alison.

“É uma rede especial, principalmente para a gente, tem todo o jeito de encaixar também. Nada mais justo que deixar outros atletas usarem. Não tenho palavras porque já fui um atleta novo que tinha outros como referência. Hoje eles têm a gente como referência. É um prazer”, declara.

A rede e os mastros da final olímpica masculina de vôlei de praia da Rio 2016 foram instalados no CT Jayme Navarro de Carvalho Crédito: Paulo Sena/Sesport

O Governo do Estado inaugurou nesta quinta-feira (31) uma academia de alto rendimento dentro do CT. Vários equipamentos, que também serviam à comunidade local, foram trocados. Segundo o Secretário de Esportes e Lazer, Roberto Carneiro, o atendimento será feito inicialmente a 500 atletas e paratletas indicados por federações esportivas capixabas. “Ela tem equipamentos de primeira qualidade, preparada para atletas e paratletas, tudo equipado sem custo algum para o atleta de alto rendimento”, ressalta.