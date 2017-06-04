Zahn e a advogada Roberta Naumann Margotto Crédito: Patrícia Scalzer

Todo mundo sabe que ter uma alimentação saudável é primordial para a saúde. E essa orientação também serve para os nossos animais domésticos. Há dez anos a médica veterinária e nutróloga capixaba Jacquelyne Motta desenvolveu uma pesquisa sobre a dieta cetogênica para tratamento de câncer em animais. A dieta consegue controlar todos os tipos de cânceres e até mesmo a cura.

Your browser does not support the audio element. Alimentação pode ajudar no tratamento de câncer em animais, mostra pesquisa de capixaba

Jacquelyne teve dois cães que morreram muito novos, com 06 e 08 anos, por causa do câncer. Isso fez com que ela iniciasse uma pesquisa sobre o tema. Segundo ela, comendo apenas ração, o organismo do animal com o tempo fica sobrecarregado por causa do excesso de carboidrato e açúcar. Isso acaba desencadeando doenças e até mesmo algum tipo de câncer.

A veterinária explica que na dieta cetogênica, os animais comem apenas alimentos naturais, com inclusão de gorduras boas, como azeite e óleo de coco, além de proteína e vegetais.“O principal alimento do câncer é o açúcar. Se você substitui esse açúcar, que geralmente vem dos carboidratos, com a ingestão de gordura, seu organismo ou do animal, vai transformar essa gordura do fígado em corpos cetônicos. As suas células boas vão transformar esses corpos cetônicos em energia e as células tumorais não vão conseguir se desenvolver”, explicou.

Segundo Jacquelyne, essa dieta evita que as células tumorais se alimentem, com isso, elas param de se multiplicar. O cão Zahn, 08 anos, ficou muito doente no ano passado. Após vários exames ele foi diagnosticado com tumor na hipófise. Como o fígado dele estava comprometido, não podia tomar medicamentos. O tratamento de Zahn foi retirar a ração do cardápio e comer apenas alimentos naturais.

Hoje, o cãozinho está curado do câncer, para alegria da advogada Roberta Naumann Margotto, que chegou a pensar no pior. “Foi até surpreendente, pensamos até que não tinha mais jeito porque ele ficou muito mal. Ele tinha problema motor, paralisia facial. Foi surpreendente, em cinco meses ele já estava muito bem”, disse.

A veterinária explicou que a substituição da ração por alimentos naturais evita uma série de doenças nos cães e gatos, como diabetes e alergias. “A substituição dos carboidratos por um alimento fresco, por mais proteína, como carne e ovos tende a fazer uma prevenção contra várias doenças, além do câncer”, revelou.