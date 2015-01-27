Alimentação é a principal área para abrir um novo negócio no Estado, avalia Sebrae

De acordo com a analista da unidade de atendimento do Sebrae no Estado, Jéssika Tristão, o ranking mostra tendências de consumo que têm sido constantes, como a priorização de alimentação saudável e a vontade de que os serviços cheguem até o consumidor.“As pessoas estão bem atentas à saúde e quem investe nisso pode se dar bem. Hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais sem tempo também e morando sozinhas. Quem investe no ramo de delivery tem muito campo de mercado“, explicou à Rádio CBN Vitória.No entanto, mesmo que a intenção seja abrir um negócio nestas cinco principais áreas, o sucesso não é garantido. A analista indica pesquisa de mercado e planejamento. “A palavra chave é planejamento. Quando você coloca as suas ideias no negócio, pesquisa e trabalha para dar consistência ao negócio, as chances de sucesso são maiores. É preciso ter uma inovação, algum alimento que não esteja no mercado, algum serviço a mais, por exemplo”, destacou.Em todo o país, somente em 2014, mais de 1 milhão de empreendimentos formais foram criados. No Espírito Santo, a tendência empreendedora tem se confirmado. Ao todo, há 123 mil micro empreendedores individuais no Estado. O número é 50% maior do que o registrado há dois anos. Além das análises de mercado, o Sebrae-ES também oferece cursos de capacitação e fomento ao empreendedorismo.Áreas para investir no Estado em 2015, segundo o Sebrae: 1) Alimentação: Bares, restaurantes, lanchonetes;2) Serviços de manutenção: Construção, instalações elétricas, sanitárias, hidráulicas e de gás;3) Saúde e bem estar: Clínicas de estética, academias;4) Serviços que conferem praticidade ao dia a dia: Delivery;5) Setor de hospedagem: Hotéis e pousadas.