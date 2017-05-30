A CPI da Sonegação de Tributos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) vai pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (30), para ouvir o ex-executivo da Odebrecht José Cláudio de Melo Filho. Em delação premiada no âmbito da Operação Lava Jato, Melo apontou que houve pagamento de propina a senadores para que a resolução que deu fim ao Fundap fosse aprovada.

De acordo com o presidente da CPI da Sonegação de Tributos, Enivaldo dos Anjos (PSD), a intenção é que o delator venha ao Espírito Santo para ser ouvido na Assembleia Legislativa a fim de prestar mais esclarecimentos sobre o suposto pagamento de propinas.

Your browser does not support the audio element. ALES quer ouvir delator da Lava Jato sobre fim do fundap

O fim do Fundap causou prejuízos financeiros ao Espírito Santo. Segundo Enivaldo dos Anjos, é preciso investigar se isso se deu da forma como José Cláudio de Melo Filho informou em delação premiada. “Se isso foi fruto de um crime, se senadores ganharam dinheiro para votar em um projeto como esse, nós temos que restabelecer o Fundap e anular a votação, nem que seja através da Justiça, que é o nosso objetivo”, disse.

O pedido da CPI da Sonegação de Tributos da Assembleia Legislativa para ouvir o delator José Cláudio de Melo Filho já havia sido feito aos juiz Sérgio Moro. No entanto, o magistrado indicou que a solicitação deveria ser feita ao STF, já que o Supremo foi quem homologou a delação do ex-executivo da Odebrecht.