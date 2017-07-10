ALES quer dividir responsabilidade com prefeitos por aprovação de lei

O vice-presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos (PMDB), admitiu que os deputados querem dividir com os prefeitos a responsabilidade da aprovação do projeto de lei do governo Paulo Hartung que permite a 67 prefeitos usar recursos dos royalties de petróleo com despesas de custeio. A matéria tem rejeição em diversos setores da sociedade.

Your browser does not support the audio element. ALES quer dividir responsabilidade com prefeitos por aprovação da lei

Na última semana, a presença de apenas cinco prefeitos em uma reunião com deputados para discutir o tema causou desconforto entre a Mesa Diretora da Assembleia. Segundo o deputado Marcelo Santos, os prefeitos precisam se fazer presente neste momento. Ao ser perguntado se essa presença é necessária justamente para dividir a responsabilidade de uma matéria impopular, o parlamentar foi categórico.

“Com certeza. A Assembleia vai votar, ela tem o sentimento da sociedade. Inclusive, entidades têm posição contrária a esse projeto e solicitaram à Assembleia que nós não aprovássemos tal medida, mas nós temos o sentimento real da sociedade que nos mostra as dificuldades que as cidades passam. Por se tratar de recurso do Governo do Estado que a Ales tem que chancelar para garantir que ele chegue à corrente líquida dos municípios, tem que haver um compromisso desses prefeitos com quem representa o Estado do Espírito Santo”, afirmou.

O presidente da Mesa Diretora, Erick Musso (PMDB), não quis se manifestar sobre o tema. Já o líder do governo na Assembleia, Rodrigo Coelho, negou que haja qualquer mal estar entre o Governo do Estado e a Assembleia por conta do andamento da matéria.

Rodrigo Coelho disse que é natural que a Mesa Diretora queira debater a matéria com os prefeitos e disse que o pedido de presença deles na Assembleia não é uma exigência, mas sim um convite. “Pelo que eu estou entendendo do presidente, é para que a gente converse um pouco mais sobre o projeto para ele não passar pela Assembleia com se despercebido estivesse passando”, disse.