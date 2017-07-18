O projeto de lei que determina a instalação de telas, redes ou grades na Terceira Ponte para impedir suicídios vai receber um parecer de inconstitucionalidade pelo relator da matéria na Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa, o deputado Gildevan Fernandes (PMDB). O autor da proposta, Euclério Sampaio (PDT), criticou o colega de plenário, disse que o relator está a serviço do Palácio Anchieta e que tanto o governo quanto Gildevan não se importam com as vidas perdidas.

Your browser does not support the audio element. ALES não deve apreciar projeto para instalação de grades de segurança

A matéria já havia sido considerada inconstitucional em 2016. Neste ano, Euclério Sampaio reapresentou o projeto. No entanto, Gildevan Fernandes adiantou para reportagem da CBN que dará novamente um parecer pela inconstitucionalidade da proposta porque considera que “não há fundamento legal para um membro do Poder Legislativo propor uma intervenção que vai gerar despesa, nem mesmo alterar um contrato celebrado entre o setor público e o privado”.

Euclério Sampaio contesta esse posicionamento e diz que consultou a Procuradoria da Assembleia Legislativa, que teria informado que não há problemas com a matéria. O parlamentar fez críticas ao relator do projeto na Comissão de Justiça e ao governo estadual. “O deputado Gildevan vota de acordo com o que quer o Palácio Anchieta. O governo protege a Rodosol, não tem preocupação com a vida”, afirmou.

Por meio de nota, Gildevan Fernandes rebateu as críticas. Ele declarou que o ataque do deputado Euclério Sampaio é desmedido. Também afirmou que é movido pela responsabilidade com o exercício do mandato, que valoriza e respeita a vida e não utiliza tragédia para se promover.

O governo estadual também foi procurado por meio da Casa Civil para se manifestar a respeito das declarações do deputado Euclério Sampaio, mas não respondeu à demanda da reportagem.