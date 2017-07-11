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ROYALTIES DE PETRÓLEO

ALES aprova projeto de uso dos royalties para custeio nas prefeituras

A previsão é de que os caixas das prefeituras sejam recheados com aproximadamente R$ 100 milhões até o fim de 2017

Publicado em 11 de Julho de 2017 às 20:39

Publicado em 

11 jul 2017 às 20:39
A Assembleia Legislativa aprovou, nesta terça-feira (11), o projeto de lei enviado pelo governo Paulo Hartung que autoriza que 67 municípios utilizem até 60% dos royalties da exploração de petróleo e gás natural para pagar despesas de custeio. A previsão é de que os caixas das prefeituras sejam recheados com aproximadamente R$ 100 milhões até o fim de 2017.
ALES aprova projeto de uso dos royaties para custeio nas prefeituras
O projeto foi aprovado com apenas uma emenda proposta pela própria Mesa Diretora que prevê a prestação de contas anual da aplicação dos recursos pelas prefeituras. Com a aprovação da matéria, os municípios vão poder utilizar a verba para cobrir despesas de custeio.
Durante a tramitação do projeto, chegou-se a taxar a matéria como uma medida eleitoreira, que buscava manter os prefeitos como aliados do Governo do Estado já com a mira voltada para as eleições de 2018. O presidente da Associação do Municípios do Espírito Santo (Amunes), o prefeito de Linhares Guerino Zanon (PMDB) negou. “É um tremendo equívoco dizer que o projeto é eleitoreiro porque se avizinha uma eleição estadual no ano que vem. Nós estamos apenas alternando, com a necessidade, a aplicabilidade dos recursos”, disse.
O secretário-chefe da Casa Civil do governo Paulo Hartung, José Carlos da Fonseca Júnior, também negou essa hipótese. “Não há como fazer gastos eleitoreiros em cima de recursos tão limitados”, afirmou.
Já o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (PMDB), negou que tenha havido mal estar na Mesa Diretora por conta da ausência dos prefeito em uma reunião convocada para a semana passada para tratar sobre o projeto. “Não houve mal estar. Acredito que foi uma questão de falta de comunicação e já está resolvido”, disse.
Nesta terça, os prefeitos estiveram em peso no plenário do Legislativo Estadual. A presença deles era uma reivindicação da Casa. O presidente da Assembleia, Erick Musso (PMDB), chegou a dizer que não daria um “cheque em branco” aos chefes dos Executivos municipais. Já o vice-presidente, Marcelo Santos (PMDB), declarou que os parlamentares queriam dividir com os prefeitos a responsabilidade de aprovação de uma matéria que não encontra respaldo em alguns setores da sociedade.
O Fundo para Redução das Desigualdades Regionais, que é formado por royalties da extração de petróleo e gás natural, foi criado em 2006 para ser empregado apenas em investimentos como saneamento básico, saúde, educação, habitação, mobilidade urbana, segurança, geração de emprego, entre outros. O projeto de lei aprovado pela Assembleia permite que as prefeituras usem até 60% do fundo com despesas de custeio, como as de previdência.

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