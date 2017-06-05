Motoristas reclamam de buracos na pista da BR-262, em Cariacica Crédito: Caíque Verli Rádio CBN

A quantidade de buracos na BR-262, em Cariacica, aumentou após as últimas chuvas que ocorreram no Espírito Santo. Pelo menos essa é a percepção de quem dirige na região. O trecho é um dos mais movimentados do Estado, com grande circulação de motos e caminhões de carga. A reportagem da CBN percorreu a rodovia, da Segunda Ponte até o trevo da Ceasa. Já na descida da ponte, há buracos na chegada à Cariacica, problema que é observado durante toda a extensão dos dois sentidos da pista.

Your browser does not support the audio element. Além de buracos, desníveis de pista ameaçam veículos na BR-262

"É buraco na pista inteira, de Viana até a Segunda Ponte. Há anos isso acontece, mas piorou com as chuvas do mês passado". Essa afirmação é do motorista Gilene Alves. Além dos buracos, outro incômodo são os bueiros desnivelados na estrada. O motorista de carreta Valdemar Canal passa pela rodovia todos os dias e reclama que esses desníveis são perigosos para quem trafega

"O perigo de tudo são esses desníveis. Dependendo da carga que você vem em cima, se você não tiver cuidado, você vai pro buraco. O carro balança todinho, você está desprevenido. Tem desnível que quando você vê já está em cima. Não tem placa. Não tem nada", criticou.

Edilson Araújo Crédito: Caíque Verli Rádio CBN

As chuvas aumentaram os buracos, mas a impressão é de um problema antigo. É o que diz o mecânico Edilson Araújo. Ele conta que as operações tapa-buracos na estrada não vêm surtindo efeito. "A situação vem piorando muito. Precisava fazer um recapeamento no asfalto. Esse negócio de tapar buraco, tapa e daqui uns dias está tudo aberto de novo", declarou.

DNIT