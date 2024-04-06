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Além das baleias: conheça a rota dos golfinhos e as espécies monitoradas por pesquisa no ES

Acompanhe umas das expedições em uma embarcação de pesquisa que flagrou espécies a poucos quilômetros da costa capixaba e também golfinhos oceânicos, localizados a mais de 40 km mar adentro.

Publicado em 06 de Abril de 2024 às 17:26

Publicado em 

06 abr 2024 às 17:26
Golfinhos nariz-de-garrafa são vistos no Espírito Santo
Golfinhos nariz-de-garrafa são vistos no Espírito Santo Crédito: Luan Amaral / Projeto Golfinhos do Brasil
As baleias-jubarte já fazem do litoral do Espírito Santo a "casa de praia" delas e sempre passam uma boa temporada no mar capixaba. E nós, moradores desse abençoado Estado, já estamos acostumados com nossas visitantes mais que ilustres!
Mas, o que (talvez!) poucos sabem, é que o nosso litoral também abriga diversas espécies de golfinhos, inclusive uma ameaçada de extinção. Pesquisadores intensificaram o monitoramento para conhecê-las melhor e evitar o desaparecimento desses animais. E, para isso, até uma rota de observação foi criada.
Os repórteres Juirana Nobres e Kaíque Dias, do G1ES, embarcaram em uma expedição com ambientalistas, conheceram a Rota dos Botos, flagraram mais de 30 animais de uma só vez e ficaram a poucos metros de distância de golfinhos que pareciam querer brincar com o barco e os humanos curiosos que estavam em alto-mar.
Botos cinza são encontrados na costa do Espírito Santo e os golfinhos nariz-de-garrafa, a 40 km mar a dentro
Botos cinza são encontrados na costa do Espírito Santo e os golfinhos nariz-de-garrafa, a 40 km mar a dentro Crédito: Arte / TV Gazeta
Que tal embarcar nessa aventura com eles? Ouça como foi essa experiência, no mínimo, encantadora!!!
Além das baleias: conheça a rota dos golfinhos e as espécies monitoradas por pesquisa no ES

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