Além das baleias: conheça a rota dos golfinhos e as espécies monitoradas por pesquisa no ES

Golfinhos nariz-de-garrafa são vistos no Espírito Santo Crédito: Luan Amaral / Projeto Golfinhos do Brasil

As baleias-jubarte já fazem do litoral do Espírito Santo a "casa de praia" delas e sempre passam uma boa temporada no mar capixaba. E nós, moradores desse abençoado Estado, já estamos acostumados com nossas visitantes mais que ilustres!

Mas, o que (talvez!) poucos sabem, é que o nosso litoral também abriga diversas espécies de golfinhos, inclusive uma ameaçada de extinção. Pesquisadores intensificaram o monitoramento para conhecê-las melhor e evitar o desaparecimento desses animais. E, para isso, até uma rota de observação foi criada.

Os repórteres Juirana Nobres e Kaíque Dias, do G1ES, embarcaram em uma expedição com ambientalistas, conheceram a Rota dos Botos, flagraram mais de 30 animais de uma só vez e ficaram a poucos metros de distância de golfinhos que pareciam querer brincar com o barco e os humanos curiosos que estavam em alto-mar.

Botos cinza são encontrados na costa do Espírito Santo e os golfinhos nariz-de-garrafa, a 40 km mar a dentro Crédito: Arte / TV Gazeta

Que tal embarcar nessa aventura com eles? Ouça como foi essa experiência, no mínimo, encantadora!!!