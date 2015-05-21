Pela primeira vez, o desfile cívico-militar em comemoração ao aniversário de Vila Velha e colonização do solo Espírito-Santense irá contar com a participação de carros alegóricos do Carnaval de Vitória para ajudar a contar a história do município. No próximo sábado (23), 700 alunos da educação infantil e ensino fundamental de 29 escolas de Vila Velha vão participar da apresentação, que irá retratar o hino do município, que se chama “Cidade Encantada”, ao longo da Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro da cidade.Os dois carros alegóricos que serão usados no desfile estão sendo montados pelos profissionais das escolas, com orientação do diretor de carnaval da escola Mocidade Unida da Glória (MUG), Jurandir Machado. Segundo ele, a parceria é importante para estreitar o contato com a história e os bastidores do Carnaval.

Your browser does not support the audio element. Alegorias de carnaval ajudam a contar história de Vila Velha

“Ele está totalmente em cima do tema, que é uma caravela, representando a chegada de Vasco Fernandes Coutinho, e o carro da fauna e da flora. Na estrutura em si, o público vai ver que é um carro que se identifica um pouco com escola de samba, mas dentro da sua confecção e da sua decoração vai dar logo para perceber que é um tema de desfile cívico”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

As fantasias que serão usadas pelos alunos, que foram divididos em sete alas, estão sendo feitas pelas crianças com a supervisão dos professores. Para Peterson Castro, coordenador do Setor de Arte e Cultura da Secretaria de Educação, as novas atrações ajudam a resgatar os grandes desfiles que aconteciam no passado, em que a avenida lotava.

“Esse ano a gente vai estar intercalando o desfile militar com o das escolas, e também com os carros alegóricos, que vão ser o grande atrativo. Eu acredito que quem for ver realmente vai ficar extasiado, porque vai ser um desfile muito bonito, e marcando essa data que é muito importante, de 480 anos de Vila Velha e Colonização do Solo Espírito-Santense”, disse.