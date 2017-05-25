Outdoor está instalado em dois pontos do município Crédito: Kaique Dias/ CBN Vitória

Outdoors em vias do município da Serra tem chamado atenção e criado polêmica. Alegando insegurança e falta de condições de trabalho, o Sindicato dos Médicos do Espírito Santo (Simes) está orientando médicos a não trabalharem no município da Serra. Os outdoors foram colocados na Avenida Norte Sul, em Jardim Limoeiro, e na BR 101, em Carapina.

Your browser does not support the audio element. Alegando violência, sindicato pede que médicos não trabalhem na Serra

Segundo o presidente do Simes, Otto Baptista, a situação de insegurança na Serra se agravou e entre 7 e 10 médicos pedem demissão na Serra por mês devido à situação. A orientação é principalmente para os mais novos, que estão saindo da faculdade. “Não tem atenção básica funcionando. Os postos não funcionam normalmente. A população se dirige a um local onde tem médico e quer o atendimento imediato”, explica.

O sindicato explica que as condições de saúde oferecidas pelo município são precárias e, devido a isso, a população fica revoltada. A Unidade de Pronto Atendimento de Carapina (UPA) e a Unidade Regional de Saúde de Novo Horizonte são apontadas por Baptista como os locais mais violentos. O soldador Jarmison Lopes, de 40 anos, esperava por atendimento na UPA de Carapina, e acredita que a impaciência leva a atos de violência. “Muitas pessoas não tem paciência de esperar. Eu estou aqui tem uma hora já. Sei que não sou só eu que serei atendido”, diz.

A diarista Maria da Penha, de 40 anos, afirma que não concorda com a manifestação do sindicato porque já faltam médicos. “Falta médico sim: falta pediatra, falta clínico geral, falta tudo. Faltam muitos médicos. Sou contra isso”, opina.

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