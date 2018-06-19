Alagamentos: cuidados simples com veículo podem evitar prejuízos

auxiliar administrativo Wesley Machado já teve prejuízos com alagamentos Crédito: Patrícia Scalzer

As oficinas mecânicas e borracharias costumam ficar movimentadas nos dias seguidos de uma forte chuva. Os alagamentos, muitas vezes, escondem grandes armadilhas que podem pesar no bolso do motorista. Suspensão quebrada, pneu furado, roda amassada e até a perda total do motor podem ser provocados pelo acúmulo de água nas vias.

De acordo com o presidente do Sindicato da Recuperação Automotiva (Sindirepa-ES), Eduardo Dalla Mura do Carmo, o primeiro cuidado que o motorista que vai trafegar em uma área alagada precisa ter é com a profundidade do alagamento. “Quando o motorista vê um obstáculo de água, ele precisa reduzir a velocidade e utilizar o veículo da frente como referência, para saber se o alagamento não está acima da metade roda ou acima da porta”, contou.

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De acordo com Eduardo, o risco de trafegar com o veículo no

alagamento vai desde um pneu furado até a perda total do motor. “Alguns carros podem aspirar essa água da chuva e causar danos irreversíveis no motor”, disse.

Quando não é possível desviar dos buracos, a orientação é reduzir a velocidade ao máximo. “Geralmente os pneus furam ou rasgam porque o veículo passou no buraco em alta velocidade. A chance de o pneu furar com o carro passando devagar pelo obstáculo é bem menor”, disse.

O auxiliar administrativo Wesley Machado já teve prejuízos com alagamentos. Ele contou que certa vez arriscou passar com o veículo em uma área inundada e o pneu do carro furou. “Passei em uma poça de água e logo mais à frente meu pneu esvaziou. Por causa do buraco furou o pneu”, lembrou.

Buraco em rua que liga ao Tancredão, em Vitória Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória

O mecânico André Santos conta que em alguns casos, o estrago no pneu ou na roda é tão grande que não é possível fazer o reparo. “Quando o pneu rasga tentamos fazer a vulcanização, mas nem sempre é possível. Às vezes, a roda de alumínio quebra e não tem como consertar, só comprando outra roda mesmo”, destacou.