Akin é o primeiro bebê a nascer na rede estadual do ES em 2024: "Forte e corajoso"

Filho de Thaís da Silva Pereira e Herison Brigido, Akim chegou ao mundo nesta segunda (1º) Crédito: Arquivo pessoal

O novo ano já chega dando boas-vindas ao pequeno Akin - o bebê é o primeiro a nascer na rede estadual de saúde do Espírito Santo em 2024!

Com 3.234kg e 51cm, Akin nasceu de parto normal às 0h51 desta segunda (1º), no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA), em Vila Velha.

Os pais do mais novo 'São Paulino capixaba', Thaís da Silva Pereira e Herison são moradores do bairro Soteco, em Vila Velha, e compartilharam com a reportagem como estão se sentindo.

Your browser does not support the audio element. Akim é o primeiro bebê a nascer na rede pública no ES em 2024: "Forte e corajoso"

"É uma emoção que não sei explicar. Ele estava previsto para nascer dia 8 de janeiro, mas resolveu ser a novidade de 2024. Já quis chegar chegando. Desejo que ele tenha muita saúde, paz e tranquilidade", compartilhou Thaís.

A escolha do nome, Akin, segundo a mãe de primeira viagem, foi feita pelo significado: de origem orubá, quer dizer forte e corajoso.

"Minha bolsa estourou pela manhã, mas estava com poucas contrações. Eu resolvi esperar um pouco. Quando foi anoitecendo, as contrações aumentaram, precisei ir ao hospital. Por volta da meia-noite, ele veio ao mundo, não teve como esperar", afirmou.

À reportagem, Thaís ainda compartilhou que a gravidez não foi planejada. Ela estava na preparação para uma bariátrica e não identificou a gestação.

Dois dias antes da cirurgia, uma colega de trabalho disse que Thaís estava grávida. A mãe de Akin, no entanto, refutou a ideia e criou até um bolão para provar que não estava. Thaís fez um último teste de gravidez e acabou descobrindo que estava grávida do primeiro filho, que estava com dois meses naquele momento.