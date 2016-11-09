O atendimento é diferenciado, o espaço é bem familiar, os produtos são naturais, e ainda a possibilidade de ter contato com a natureza. São estes alguns dos motivos que contribuem para a valorização e a procura pelo agroturismo no Espírito Santo.

Para o turista, a experiência de ter contato com a terra, pegar a uva no pé, descascar um palmito, e mostrar para as crianças de onde vem alguns dos produtos comprados nos supermercados. Para o empreendedor rural, a oportunidade de complementar sua renda familiar e agregar valor aos seus produtos.

No agroturismo no Espírito Santo, o papel das famílias e das cooperativas têm sido essencial para o crescimento da área. São famílias inteiras e produtores de uma mesma região que se juntaram para descobrir o melhor de sua localidade, e que se dedicam para bem receber, em suas propriedades, turistas de perto e de longe.

Your browser does not support the audio element. Agroturismo no Estado desponta com a contribuição das famílias e cooperativas

A família Brioschi de Venda Nova do Imigrante é uma delas. Começou com a avó Ana Joana, 71 anos, que passou os conhecimentos para a filha, Elis Angela, 42 anos, e agora também a neta, Priscila, 21 anos. São três gerações que trabalham unidas e dão um toque especial na acolhida de turistas em sua propriedade. “Os turistas vem até nossa casa e conhecem os produtos que nós fazemos aqui e acabam levando por ser tudo natural”, explicou Priscila.

Além de produzir café na propriedade, produtos como biscoitos, depois doces e geleias com frutas do quintal, se transformaram em uma importante fonte de renda. Para fortalecer o negócio, a família montou uma cooperativa com os vizinhos. “É muito importante trabalhar com essa parceria, pois assim quem chega à propriedade eles percebem que o turismo não é uma concorrência, mas sim uma ajuda para acolher quem vem nos visitar”, explica.

Pioneirismo capixaba

A grande vantagem é que o Espírito Santo é pioneiro nessa história de agroturismo no Brasil. O secretário de Estado de Turismo, José Sales Filho, ressalta a importância do agroturismo por causa de dois aspectos. "Para as famílias que fixam os agricultores em suas terras, e evitam o êxodo rural; elas também, eliminam o atravessador". Assim o interior entra em desenvolvimento, e os preços dos produtos não ficam mais tão elevados.

Um dos desafios para os empreendimentos em agroturismo no Estado é a publicidade dos negócios, porém já tem avançado. "Os acessos às propriedades já estão melhores. Estamos trabalhando junto ao DNIT para melhorarmos a sinalização, melhorando o acesso, para que as pessoas cheguem até as propriedades", disse o analista técnico do Sebrae, Rodrigo Belcavello.

O trabalho em cooperativas é um dos caminhos apontados pelo Sebrae para que as famílias que se dedicam ao agroturismo tenham resultados mais eficientes. "Tanto para as cooperativas quanto para as associações, o espírito cooperativista é algo que a gente estimula os produtores, seja de uma forma mais formal ou informal. Eles se organizam num circuito turístico que é informal, e conseguem captar mais clientes. Um empreendimento sozinho tem muita dificuldade de acessar mercado e atrair um público", finaliza.

Pacotes de viagens

O agroturismo capixaba tem chamado atenção em diversos pacotes de viagens que são oferecidos a turistas de todas as regiões brasileiras, e o retorno tem sido positivo. Segundo o diretor da Associação Brasileira de Operadores de Turismo no Espírito Santo, Edson Ruy, a procura está cada vez mais crescente. “No Espírito Santo o agroturismo se caracteriza pela junção de pequenas propriedades, cada uma comercializando os melhores produtos. A partir daí criaram associações”, comentou.

Atualmente, o agroturismo tem um papel muito importante para o desenvolvimento do setor de turismo no Estado. Segundo o Sebrae, as cooperativas relacionadas ao agroturismo tem função de complementar a renda dos produtores, representando 40% da renda familiar.