Venda Nova do Imigrante - Colheita de café, café conilon, café arábica Crédito: Divulgação

O Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo teve um crescimento de 1,7% no acumulado dos nove primeiros meses de 2017. Apesar do número positivo de janeiro a setembro, a produção de riquezas teve queda de 1% quando comparados o terceiro trimestre deste ano com os três meses imediatamente anteriores. O resultado do PIB capixaba foi divulgado nesta segunda-feira (18) pelo Instituto Jones dos Santos Neves.

Your browser does not support the audio element. Agricultura se destaca e PIB cresce 1,7% em 2017

Na comparação do terceiro trimestre deste ano com o mesmo período de 2016, houve crescimento de 3%. Já quando confrontados os últimos doze meses com os doze meses anteriores a esse período, o PIB do Estado cresceu 0,2%. A projeção do Instituto Jones dos Santos Neves, já contando o quarto trimestre deste ano, é que o PIB capixaba feche 2017 com crescimento entre 2,3% e 2,8%.

Para 2018, as perspectivas são positivas, segundo a diretora-presidente da instituição, Gabriela Lacerda. “As expectativas são mais otimistas ainda para 2018. A indústria tem anunciado investimentos em projetos estratégicos que ela está 'tirando da gaveta'. Ainda não temos os dados de projeção para o próximo ano, mas acreditamos que será um ano melhor que 2017.”

Entre os setores com melhores desempenhos no terceiro trimestre de 2017, a Agricultura se destacou. A produção de pimenta-do-reino teve alta de 191,3%, acompanhada da banana, com 23,4% de crescimento e do café conilon, com 18,5%. Nesse setor, o café arábica teve queda de 15,4%, mas porque este ano não é o período de alta dessa lavoura.

Ao contrário da Agricultura, a Indústria Extrativa teve um desempenho ruim entre julho e setembro. O setor registrou queda de 2,1% na comparação com o mesmo período do ano passado. O fator que mais influenciou esse resultado foi a menor produção de óleos brutos de petróleo. No acumulado do ano, no entanto, o setor extrativo registra alta de 3,8%.