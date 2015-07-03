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MORADIA

Agricultores recebem crédito para construção de casas no interior

Ao todo, 216 famílias de Águia Branca, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Colatina, Jaguaré, Nova Venécia, Pancas e São Mateus serão beneficiadas

Publicado em 02 de Julho de 2015 às 23:43

Publicado em 

02 jul 2015 às 23:43
Pequenos agricultores de oito municípios do Estado irão receber R$ 36,5 mil para construir suas moradias no campo. Ao todo, 216 famílias de Águia Branca, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Colatina, Jaguaré, Nova Venécia, Pancas e São Mateus serão beneficiadas. Para repassar os recursos, nesta quinta-feira (2) foi assinado um termo de cooperação entre o Governo Federal, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, e do Governo do Estado, pelo Programa Nossa Casa.
Como em 2014 não houve contratação de recursos para a construção de moradias no campo, a Associação dos Pequenos Agricultores do Estado do Espírito Santo (Apagees), buscou os recursos junto à Caixa e conseguiu fazer a parceria. O valor investido pelo banco é destinado à compra dos materiais necessários para a construção. A mão de obra e o terreno ficaram por conta do agricultor. Em 2013, foram entregues 499 residências rurais.
O governador Paulo Hartung (PMDB) destacou a importância de o Estado participar desse investimento, com recursos, mesmo em tempos de dificuldade econômica, principalmente para evitar a evasão do homem do campo, aumentar sua renda e reduzir o déficit habitacional.
“No momento em que eles conseguiram refazer essa parceria com a Caixa, ela só ficava de pé se o governo do Estado entrasse com a contrapartida. Por isso é que nós fizemos o exercício difícil, para poder cancelar algumas questões da nossa execução orçamentária e dotar esse recurso, pelo sentido social, que é decisivo. Habitação rural tem o social na veia”, disse à Rádio CBN Vitória.
Para a coordenadora da Associação dos Pequenos Agricultores, Cássia Cassaro, a casa própria representa uma mudança de vida dessas famílias.
“Na roça, uma moradia é a permanência da família no campo, é a autoestima, é a juventude se fixando na terra, na sua propriedade, é um novo modo de vida. A maioria dos casos de êxodo rural é por falta de moradia. Então a casa faz parte do bem-estar das famílias, das pessoas. Tendo uma casa digna, a família tem condições e ânimo para diversificar sua produção, ter maior renda”, disse.
Os beneficiados precisam ter renda mensal de até três salários mínimos, e renda familiar bruta anual máxima de R$ 15mil, ser inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico), ou no Programa Bolsa Família.

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