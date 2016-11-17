A Federação da Agricultura do Espírito Santo (Faes) comemorou o fim da proibição para irrigação de lavouras no período noturno e já vislumbra aumento de produção de algumas culturas no Estado. O presidente da entidade, Julio Rocha, no entanto, afirma que é preciso ter cautela neste momento e que não se pode pensar em consumir água de maneira desregrada no meio rural.

Nesta quinta-feira (17), a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) anunciou que agricultores poderão voltar fazer irrigação entre 18h e 5h. Com isso, Julio Rocha aponta a perspectiva de que haja reflexos positivos a curto prazo para produções como as de pimentão, jiló e couve. No entanto, para culturas de ciclos longos, como o café, Julio avalia que não haverá grandes alterações por enquanto.

Your browser does not support the audio element. Agricultores alertam, uso de água para irrigação não pode ser desregrado

Segundo o presidente da Faes, os agricultores não podem acreditar que o problema da seca está superado. “O que importa nisso tudo é que todo mundo continue com a responsabilidade de fazer racionalização de água, investimentos em captação e reservação e não achar que porque choveu, até com precipitação considerável, que a situação está resolvida”, disse.

A Cesan informou que o racionamento de água foi suspenso na parte continental de Vitória, em bairros de Cariacica, na cidade da Serra e na localidade de Praia Grande, em Fundão. Esses lugares são abastecidos pelo Rio Santa Maria da Vitória.

Suspensão é normal, afirma especialista

De acordo com o engenheiro de recursos hídricos, Antônio Sérgio Ferreira, a suspensão do racionamento é algo natural, já que há volume de água suficiente para abastecer a população normalmente sem comprometer o rio. O mesmo raciocínio pode ser usado para o fim da proibição da irrigação durante a noite.

Antônio Sérgio destaca que a tendência é que as chuvas voltem a ocorrer normalmente com o fim do fenômeno El Niño. No entanto, ele frisa que outros períodos de seca prolongada virão e que, o mais importante, é realizar o uso racional da água.

“O racionamento pode ser parado, mas a economia de água, seja em casas, em indústrias ou no meio rural, deve continuar porque outras secas vão ocorrer”, disse em entrevista à Rádio CBN Vitória.