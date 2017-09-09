Agressores de mulheres vão passar por trabalho de conscientização

Mais de 30 homens moradores de Vitória que praticaram algum tipo de violência contra as companheiras vão passar por um trabalho de conscientização por três meses. O objetivo é evitar novos casos de violência doméstica. O grupo reflexivo “Espaço Fala Homem” foi criado em 2013 pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cramsv). Durante o curso, os homens recebem acompanhamento psicossocial e discutem temas como a Lei Maria da Penha, violência, relação amorosa e comunicação não violenta. Mais de 100 homens acusados de agressão já participaram do trabalho de conscientização.

De acordo com a coordenadora do Cramsv, Lorena Padilha, no início do programa, os homens que participavam dos encontros eram egressos do sistema prisional, pois tinham cumprido pena por causa da Lei Maria da Penha. Com o passar dos anos, esse perfil mudou, agora, quando a medida protetiva é expedida, esse homem é convidado a participar do treinamento. Segundo Lorena, é muito importante recuperar esse homem, pois, nem todas as mulheres se separam agressor.

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“Nosso foco é a mulher em situação de violência, tanto que este grupo existe como uma metodologia preventiva de outras atitudes violentas com essa mulher. Há um grande número de mulheres que mesmo em situação de violência retornam para seus companheiros. Então, precisamos ressignificar essa atitudes violentas por isso”, conta.

A coordenadora do Cramsv destaca que os casos de violência contra a mulher não se limitam apenas a violência física, mas também a verbal, a psicológica e a sexual. Os casos também não são restritos a uma única faixa etária. “No fator idade, já recebemos um público bastante diverso. Já tivemos jovens a completar 18 anos e também com mais idade. Mas nosso público maior gira entre 40 e 55 anos”, diz.