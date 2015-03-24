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VAI 'DOER' NO BOLSO

Agressor de mulher vai pagar despesas de atendimento à vítima no Espírito Santo

Para vigorar, projeto de lei tem de ser sancionado pelo governador Paulo Hartung (PMDB)

Publicado em 23 de Março de 2015 às 23:24

Publicado em 

23 mar 2015 às 23:24
Os agressores de mulheres no Espírito Santo, podem responder pelos crimes na Justiça, irão pagar uma multa para ressarcir o Estado das despesas decorrentes dos serviços públicos acionados para atender a mulher ameaçada ou vítima de violência. É o que prevê o projeto de lei do deputado José Carlos Nunes (PT), aprovado por unanimidade em plenário na sessão desta segunda-feira (23). Ele ainda precisa ser sancionado pelo governador Paulo Hartung (PMDB).
Agressor de mulher vai pagar despesas de atendimento à vitima no Espirito Santo - CBNGAZ - 1.45s - 24-03-15.mp3
Caberá ao Executivo a regulamentação da lei, fixação do valor e a definição de como a multa será aplicada. Caso a mulher acione o Samu, serviços de exame de corpo delito, de busca e salvamento, de policiamento, de polícia judiciária ou faça a requisição de botão do pânico, o autor da ameaça ou da violência contra a mulher vai pagar a multa, de acordo com o projeto de lei aprovado. Os valores recolhidos pela multa seriam revertidos em políticas públicas voltadas à redução da violência contra a mulher.
Na semana passada, a discussão do projeto foi motivo de discussão no plenário, e a deputada Janete de Sá (PMN) afirmou ter sido ameaçada pelo autor do projeto, por ter relatado a matéria como inconstitucional na Comissão de Justiça. O deputado negou as acusações. Segundo Nunes, o projeto de lei foi um pedido dos movimentos sociais. O petista declarou que pretende elaborar outros projetos que punam os agressores com mais rigor. Em 2014, foram 7,1 homicídios por grupo de 100 mil mulheres e 1.590 boletins de ocorrência por agressão à mulheres no Espírito Santo, de acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp).

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