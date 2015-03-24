Agressor de mulher vai pagar despesas de atendimento à vítima no Espírito Santo

Os agressores de mulheres no Espírito Santo, podem responder pelos crimes na Justiça, irão pagar uma multa para ressarcir o Estado das despesas decorrentes dos serviços públicos acionados para atender a mulher ameaçada ou vítima de violência. É o que prevê o projeto de lei do deputado José Carlos Nunes (PT), aprovado por unanimidade em plenário na sessão desta segunda-feira (23). Ele ainda precisa ser sancionado pelo governador Paulo Hartung (PMDB).

Your browser does not support the audio element. Agressor de mulher vai pagar despesas de atendimento à vitima no Espirito Santo - CBNGAZ - 1.45s - 24-03-15.mp3

Caberá ao Executivo a regulamentação da lei, fixação do valor e a definição de como a multa será aplicada. Caso a mulher acione o Samu, serviços de exame de corpo delito, de busca e salvamento, de policiamento, de polícia judiciária ou faça a requisição de botão do pânico, o autor da ameaça ou da violência contra a mulher vai pagar a multa, de acordo com o projeto de lei aprovado. Os valores recolhidos pela multa seriam revertidos em políticas públicas voltadas à redução da violência contra a mulher.